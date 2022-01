Rusia desplegó militares en la frontera con Ucrania y se espera una invasión

Para que esto no suceda solo queda una reunión entre Antony Blinken, Secretario de Estado de EE.UU., y el canciller ruso, Serguei Lavrov. Está prevista para hoy. Otro nuevo capítulo toma partida en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en este sentido Putin envió militares al país de Europa Occidental. Por ello Estados Unidos aprobó que tres países de la OTAN le envíen misiles antiblindaje y antiaéreos ante el posible ataque. La revista Político informó que Estonia, Lituania y Letonia son los encargados de transferir las armas provenientes de EE.UU. La única posibilidad de que no haya una invasión por parte de Rusia es la cumbre en la cual se reunirán Antony Blinken, Secretario de Estado norteamericano y el canciller ruso, Serguei Lavrov en Ginebra este viernes. Los analistas indican que, si no hay un acuerdo de paz, antes de fin de mes las tropas rusas avanzarán hacia Ucrania. Hace semanas hay diversas conversaciones entre Rusia y los países integrantes de la OTAN por la negatividad de Putin para que la organización se expanda hacia el este y así obtener más países de Europa. Por ello los conflictos son incesantes y se espera que haya conversaciones positivas entre los líderes. Lavrov confirmó que hubo una conversación por teléfono entre Blinken en la cuál le solicitó a Estados Unidos que "ofrezca respuestas concretas y comentarios detallados cuanto antes" a las garantías de seguridad solicitadas por el Kremlin el mes pasado. Por la parte del secretario de estado del país norteamericano pidió optar por la "vía pacífica y diplomática". Los militares enviados por Rusia se encuentran en la frontera con Ucrania a la espera de una posible invasión y Washington decidió dar una ayuda de 200 millones de dólares adicionales para la defensa y seguridad del país. El presidente Joe Biden expresó su malestar por la tensa situación que se vive en el conflicto y aseguró que la peor parte se la lleva Rusia y "sería un desastre" si se decide invadir Ucrania. A su vez el mandatario confirmó que habrá sanciones económicas si el plan es llevado a cabo. Sin dudas la expansión de la OTAN no es la única tensión que tiene Rusia hacia ellos, si no que también la incorporación de suministros de armamento en Ucrania y las maniobras militares de la organización.

La revista Político informó que Estonia, Lituania y Letonia son los encargados de transferir las armas provenientes de EE.UU.