Tropicana se renueva

Inaugurado en febrero de 1964, el emblemático local nocturno se está remodelando y reabrirá sus puertas entre marzo y abril. De carnicero a rey de la noche campanense: junto a José Popovich, Nolberto "Toto" Bastanzo el 4 de febrero de 1964 abrían las puertas de Tropicana Club con una singular estrategia de marketing: las primeras mujeres que entraran ese día serían vitalicias, y no pagarían entrada durante todo el tiempo que existiera Tropicana… Prácticamente a horas de su 58 aniversario, un video difundido por las redes sociales mostraba todo su interior del local de la avenida Varela prácticamente demolido y albañiles trabajando: en la ciudad no se habló de otra cosa en las últimas 48 horas. Fuentes consultadas por La Auténtica Defensa confirmaron que Tropicana no sólo no cierra, sino que recibirá volverá a abrir sus puertas a fines de marzo o a más tardar en abril. "Tranquilos: el nombre no se cambia, la mística sigue intacta", señalaron.

