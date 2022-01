P U B L I C







Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. KIN 143 la Noche, es la entrada al inconsciente, son los miedos, y los sueños, es abundancia, los obstáculos a sortear. Purifica procesos. Alcanzar los ideales. Día 180 del Año Solar Semilla 3. Día 4 de la luna resonante del Mono desde el 10/01 hasta el 06/02. Día 4 de la 26ava semana del año, semana blanca, estamos en el Día 143 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. KIN 143 - Noche 13 - guiada por la mano. Tono de trascendencia que nos lleva a soñar y quitarnos los miedos para sanar y avanzar. Con este sello, se termina esta secuencia de 13 días, que lideró el Mono, que para los humanos (que estuvo ese sello en el desafío) no fue tan beneficioso, recién volviendo a las pistas, post COVID. El Mono marcando el propósito. Disfrutar, reír, recuperar la capacidad de juego, ser optimistas, estar flexibles antes las avenencias de la vida. Esta Trecena nos dio la posibilidad de amplificar la mirada, de poder vernos de otro modo, vernos desde afuera, como salidos del cuerpo, para poder entender cuáles son las cosas que debemos flexibilizar, para mí fue una gran Trecena de introspección y definir realmente lo que ya no quiero para mi vida, me hizo calar profundo, estuvimos pasando por la columna central, irnos a nuestro centro, a nuestra columna, pararnos sobre nuestros pies, siendo responsables de cada cosas que recibimos por los actos realizados y asumir y modificar y la Noche nos pide recuperar la capacidad de soñar, de soñar con que las cosas pueden cambiar a nuestro favor si nos proponemos trabajar en eso. La Noche nos pone a disposición la energía de la abundancia, interna, espiritual y externa también, la noche es los sueños, la capacidad de recuperar las ganas de soñar, de soñar abundante, de ser abundante. La NOCHE trabaja en nuestro interior, es transformadora, nos ayuda a meternos en nuestra propia cueva, a hacer un inside, y poder determinar a qué le tememos, esos miedos que nos paralizan y no nos dejan avanzar. La noche, si no estamos en armonía, en eje, en nuestro centro, nos pone miedosos y fóbicos, hasta con posibles ataques de pánico. Recuerden que las energías siempre están bien dispuestas, depende de nosotros si las canalizamos en positivo o en negativo, sabiendo lo que ocurre, si algo pasa, que nos transforma el día que venía muy bien, en negativo. Encontrar el modo de desactivar esa NEGATIVIDAD hace que todo se vuelva a encauzar rápidamente. ¿Cómo? Haciendo cosas que nos hagan bien y nos bajen decibeles, yo pongo música que me gusta, me doy un baño y la música en mi obra maravillas, es una buena transformadora de humores. La Noche nos ayuda a purificar procesos! es la imaginación y los ideales que queremos conseguir. La Noche es sabia e intuitiva. Aprovechemos esa sabiduría e intuición para canalizar todos nuestros sueños y poder hacerlos realidad (en lo que respecta a lo material, hoy podemos recibir algún dinero que estábamos esperando). Estos días que estuve internada escuche varias veces este canción que les voy a compartir y hice foco mucho en esta parte..."no llores más nube de agua, silencia tanta amargura, que toda leche da queso y toda pena se cura, nube de agua, nube de agua, nube de agua....." se las regalo. Hermosa interpretación! Estoy de vuelta, nos vemos mañana. Buena jornada para todos!!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar