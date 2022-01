Efemérides del día de la fecha, 21 de Enero

TRAGEDIA DE LOS BOMBERITOS En el año 1994, 25 bomberos voluntarios, cuyas edades eran entre 11 y 23 años, fallecieron combatiendo un incendio forestal en las afueras de Puerto Madryn (Chubut). En ese entonces, el viento cambió de dirección repentinamente provocando que las llamas se inclinaran en dirección a los bomberos y terminaran con sus vidas. En ese trágico día fallecieron Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea Borredá, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor, Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis González, Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, Gabriel Luna, José Luis Manchula, Leandro Mangini, Cristián Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya, Juan Manuel Passerini, Cristián Rochón, Paola Romero, Cristián Llambrún, Cristián Zárate y Juan Carlos Zárate. Al cumplirse el primer aniversario de la tragedia, se inauguró en la plaza céntrica de la ciudad un monumento en honor a las víctimas. En el año 2020, Gastón Alcucero, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, dijo a El Diario: "Hubo un antes y un después a nivel nacional, porque en aquél entonces era común, en relación al hecho de que hubiera menores, que los cuerpos de bomberos tuvieran presencia de estos últimos; lamentablemente, a nivel local nos tocó pasarlo y ello terminó dándole la importancia a este servicio público de bomberos como la profesión más riesgosa sobre la faz de la Tierra y dotarla de política pública con contenidos".



FALLECE EMILIANO SALA Emiliano Raúl Sala Taffarel nació el 31 de octubre del año 1990 en Cululú, Santa Fe. Comenzó su carrera futbolística en el Club San Martín de Progreso, equipo con el que se consagró subcampeón de la Liga Esperancina de Fútbol en el año 2005. Ese mismo año, fue a probar suerte a Córdoba y logró entrar al Proyecto Crecer Argentina del club francés Girondins de Burdeos: "Me fui de casa a los 15 años. Yo soy de Progreso y decidí irme a San Francisco (Córdoba) por un sueño y por algo que anhelaba mucho que era ser jugador de fútbol" dijo al portal "Fútbol desde Francia". Dicho proyecto le abrió las puertas del fútbol francés y permitió que vistiera la camiseta de Union Sportive Orléans, club en el que fue el goleador del equipo con 19 tantos en 37 partidos. En el año 2013 arribó a Chamois Niortais y se convirtió en el máximo goleador en una temporada en la historia del club (18 goles en la temporada 2013/14). Tras pasar por Girondins Bordeaux y Stade Malherbe Caen, el santafesino integró el Nantes FC, donde su excelente desempeño lo posicionó como goleador del equipo y llamó la atención de Cardiff City. Sala firmó contrato con el equipo galés pero no pudo jugar en el mismo debido al trágico accidente aéreo que terminó con su vida en el año 2019.



SE LANZA "LO VAS A OLVIDAR" Un día como hoy en el año 2021, Billie Eilish y Rosalía lanzaban el sencillo "Lo vas a olvidar". Compuesta por las cantantes junto a Finneas O´Connell y El Guincho, la canción pertenece a la banda sonora de la serie Euphoria: "Me encanta la canción. Es mitad en español y en inglés […] Ambas estamos enamorados de ella. Entonces, creo que hay un futuro para ello" manifestó Eilish.