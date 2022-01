P U B L I C



El verano es una época desafiante para quienes son amantes del café, pero hay cada vez más opciones en frío en los bares de la Ciudad. Cómo es la receta casera. Qué es el café tonic y dónde probarlo. Sea en la casa o en el bar, un café no se le niega a nadie. A menos de que la temperatura máxima sea de 34 grados, en cuyo caso tampoco se rechaza la taza pero se buscan opciones para no morir del calor: ahí entra la preparación en frío, o cold brew, pero también el espresso con tónica. El nombre es obvio y la receta para hacerlo en casa es bastante sencilla, sobre todo si se tiene en claro cómo hacer un buen espresso. Después es cuestión de preparar el trago en cada vaso: primero se sirven tres cubos de hielo, luego se agregan 200 ml. de agua tónica y por último se vierten los 50 ml. de café enfriado. También se puede hacer con cold brew, así que quienes no tengan máquina de café no quedan afuera de la experiencia. La clave es evitar que se forme espuma al servir la tónica sobre los hielos porque sino se va el gas y el efecto ya no es el mismo. De más está decir que se estropea con leche, que no se le agrega azúcar ni edulcorante y que está prohibido batirlo. Se trata de que ambas bebidas se complementen, así que también hay que evitar que los hielos se diluyan al punto de desdibujar los sabores y texturas, los amargores y la carbonatación. Para quienes no sea una opción hacer espresso en casa, el café con tónica aparece cada vez más seguido en los menúes de bares porteños, así que podría convertirse en el nuevo clásico de la gastronomía local: Walden: ubicado en la esquina de Lerma y Gurruchaga, tiene varias especialidades cafeteras y la particularidad de que sirven su Espresso Tonic con tónica Britvic, y ahí sí que no hay que preocuparse por perder las burbujas. Para masticar: acompañar con el brownie. Café Miguel: otra esquina, ahora en Malabia y Soler, ofrece entre sus especialidades este trago veraniego. Para masticar: probar el rol de pistacho. Oliba: el café en Costa Rica 6020 abrió a fines de 2021 y ofrece una variedad impecable de pastelería, platos salados y vinos. Ya sea para terminar un almuerzo o disfrutar de la merienda, el Café Tonic aparece en su menú.



Fuente: https://www.minutouno.com/