Dra. Romina Barraza

La Eyaculación precoz (EP) es uno de los motivos de consulta más frecuentes en sexología. Aunque es muy difícil apreciar su real prevalencia dado que se estima que sólo un 9% de personas buscan ayuda (generalmente por vergüenza o por sentir que no podrán ser ayudados). Al hablar de "Precoz", la asociamos a un tiempo determinado, un tiempo "ideal"; y es ahí, justamente en "el tiempo" y en el "prestar atención al rendimiento" donde se inicia, muchas veces, el problema. Por eso, consideramos que podemos hablar de Eyaculación precoz cuando, de manera persistente o recurrente (no menos de 6 meses), la persona no consigue percibir y/o controlar las sensaciones que preceden al reflejo eyaculatorio; lo que le origina trastornos personales y/o perturba la relación con la pareja. Lo primero a evaluar es su inicio. Si esta "falta de control" la tuvo siempre o comenzó a notarlo en un momento o con una pareja determinada; si sucede antes, durante o cuánto tiempo después de la penetración. Dentro de las causas orgánicas, debemos descartar las de origen neurológico, enfermedades físicas (prostatitis, daño medular) o farmacológico. También puede tener origen psicológico (trastorno de ansiedad, de personalidad, TOC) y por supuesto, puede ser un hábito que se ha adquirido con la práctica (costumbre personal, secundaria a disfunción eréctil, dolor coital; como así también vaginismo, dispareunia (dolor durante la penetración) o trastorno del orgasmo en la pareja). Una vez identificada la causa, se debe abordar la psicoeducación, el manejo de la ansiedad, hablar sobre mitos y creencias, culpas, hábitos, expectativas de las relaciones sexuales (propias o de la pareja), objetivos de la misma, etc. Es importante trabajar en el autoconocimiento, como así también, identificar situaciones placenteras y sensaciones corporales. Intentar "dejar de pensar" para poder "potenciar el sentir". Tenemos que dejar de creer en esos terribles mitos que la mayoría ha practicado para intentar "durar más": Pensar en algo feo, decir mentalmente la tabla del 8, pensar en el partido del domingo o masturbarse previamente a un encuentro. Nada de esto servirá de manera efectiva. Por el contrario, sólo logrará que la persona esté pensando en otra cosa, desconectada del momento y del vínculo, y, aunque en algún momento tenga la sensación de poder prolongar un poco la eyaculación, sería a fuerza de no estar conectado con la situación y mucho menos con el placer. Con esfuerzo y constancia, la EP tiene una muy buena respuesta al tratamiento. A veces sólo se necesita la terapia sexual, otras hay que sumarle terapia psicológica y/o farmacológica. Cada cuerpo es único, por lo tanto, no hay una receta (tratamiento) magistral. Animarse a la consulta es el primer paso para modificar una situación, que muchas veces lleva a la persona y a su pareja a sentir mucha angustia e inclusive tener problemas vinculares. La sexualidad es un terreno de disfrute, de placer, de conectar y vincularnos con un/a mismx y con la otra persona. Sin tiempos, sin relojes, sin exigencias. Podemos ayudarte a lograrlos. Dra. Romina Barraza. Médica sexóloga (M.N.: 154156 - MP:552214) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606