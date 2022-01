LA LISTA DE SCALONI El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la lista de convocados para la venidera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (jueves 27 ante Chile; y martes 1º de febrero, contra Colombia). Así se confirmaron las bajas de Lionel Messi y Cristian Romero y los regresos del arquero Esteban Andrada y de los mediocampistas Emiliano Buendía, Alexis MacAllister y Lucas Ocampos. Aunque no se descartan nuevas citaciones por las probables bajas de Joaquín Correa (lesión muscular) y Ángel Correa (molestias físicas).



JUEGA BOCA Esta noche, desde las 21.15 horas, Boca Juniors se medirá con Universidad de Chile en su segundo partido del Hexagonal de Verano que se está disputando en La Plata. En su primera presentación, el Xeneize le ganó 2-1 a Colo Colo, por lo que hoy buscará su lugar en la final del certamen. El otro finalista se conocerá mañana, cuando San Lorenzo enfrente a Talleres. LLEGÓ QUINTERO El mediocampista Juan Fernando Quintero arribó ayer a nuestro país para cerrar su regreso a River Plate. Según trascendió, el colombiano firmará contrato hasta diciembre de 2024. "Estoy demasiado feliz y agradecido", señaló uno de los "héroes" de Madrid del Millonario. YA ES SANTO Ricardo Centurión ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador de San Lorenzo e, incluso, ayer participó de su primer entrenamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Pedro Troglio. El mediocampista ofensivo, que llega a préstamo y con opción de compra, utilizará la camiseta número 10 del Ciclón. "Ricky" es la tercera incorporación del San Lorenzo en este mercado de pases, después de los arribos de los atacantes Adam Bareiro y Malcom Braida. En cambio, aunque sigue pareciendo un hecho, todavía no se ha oficializado el retorno del campanense Nicolás Blandi, al tiempo que desde Boedo trascendió interés por Federico Girotti, actual delantero de River Plate. OTRA DECEPCIÓN Barcelona fue eliminado ayer en los Octavos de Final de la Copa del Rey al perder 3-2 con Athletic Bilbao en tiempo suplementario, tras la agónica igualdad de Pedri en el tercer minuto de adición. Anteriormente, también se había quedado afuera Atlético Madrid, que cayó 2-0 ante Real Sociedad. Por su parte, Real Madrid esquivó el balazo: tras empatar 0-0 con Elche (Axel Werner y Guido Carrillo, titulares) en los 90 minutos, quedó abajo en el tiempo extra, pero con goles de Isco y Hazard dio vuelta el marcador y avanzó a los Cuartos de Final. LIVERPOOL FINALISTA Ayer, Liverpool venció 2-0 a Arsenal y se quedó con el pase a la final de la EFL Cup de Inglaterra. Su rival por el título será Chelsea, en un partido que se jugará el próximo 27 de febrero. COPA AFRICANA Culminada la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones que se está desarrollando en Camerún, los cruces de Octavos de Final quedaron configurados de la siguiente manera: Burkina Faso vs Gabón, Nigeria vs Túnez, Senegal vs Cabo Verde, Mali vs Guinea Ecuatorial, Guinea vs Gambia, Camerún vs Comoras (sorprendió y eliminó a Ghana en el Grupo C), Costa de Marfil vs Egipto y Marruecos vs Malawi.