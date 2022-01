En su segundo amistoso de pretemporada, disputó dos tiempos de 40 minutos ante el conjunto de Caballito: igualó 0-0 en el primer bloque y cayó 3-0 en el segundo. Para hoy tiene agendado un nuevo ensayo ante All Boys. En la continuidad de su preparación para la Temporada 2022 de la Primera C, Puerto Nuevo disputó ayer el segundo encuentro amistoso de su pretemporada. Fue frente a Ferro Carril Oeste, equipo de la Primera Nacional. El ensayo se concretó en el predio "Mis Marías" de Loma Verde y se dividió en dos bloques de 40 minutos cada uno, que ambos conjuntos afrontaron con diferentes formaciones: en el primero, con jugadores titulares, igualaron 0-0, mientras en el segundo, con alineaciones alternativas, el elenco de Caballito se impuso 3-0 con un triplete de Enzo Díaz. En la formación principal que utilizó el DT Alejandro Albamonte no estuvo Gonzalo Pulido (molestias físicas) y su lugar en el lateral izquierdo fue ocupado por Gian Croci (exChacarita), quien se encuentra en evaluación. Luego de mitad de cancha en adelante estuvieron los mismos que habían jugado frente a la Reserva de San Lorenzo, con la excepción de Leandro Fleita, el centrodelantero que ya fue confirmado como refuerzo y que ingresó por Selem Lojda. Entonces, la alineación Auriazul tuvo a Javier Balbuena en el arco; a Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy y Gian Croci en la línea defensiva; a Kevin Redondo y Enzo Ritacco en el centro del campo; a Rodrigo Martínez, Julio Serrano y Enzo Moreno más adelantados; y a Leandro Fleita como referencia ofensiva. Posteriormente ingresaron Santiago Tallarico (marcador central que estaría firmando próximamente), Pablo Negro Villarreal (reemplazó a Serrano) y Emanuel Pentimalli (suplantó a Moreno). Con estos nombres, Puerto Nuevo terminó 0-0 frente a Ferro en los primeros 40 minutos. "Enfrentamos a un rival de jerarquía, con jugadores de experiencia y se vio un lindo funcionamiento. Corrimos mucho, pero estuvimos ordenados. Nos sirvió para seguir perfeccionándonos y seguir conociéndonos", comentó Maximiliano Lara luego del ensayo, en diálogo con FM Radio City. "La base del plantel está conformada por muchos jóvenes, pero hay un muy lindo grupo y muy buenos jugadores. Nosotros tenemos que hacernos fuertes desde nuestras virtudes. Estamos enfocados en lo que será el debut, ya sea con Berazategui por el Torneo Apertura o con Estudiantes de La Plata por Copa Argentina. Trabajamos pensando en llegar de la mejor manera", agregó el defensor, quien se perfila para ser el primer marcador central del equipo de nuestra ciudad. En el segundo bloque del amistoso, Albamonte alistó a Tabaré Benítez en el arco; Luis Rodríguez, Santiago Tallarico, Sandro Areco y Maximiliano Carnelutto (ex Defensores Unidos y Midlad) en defensa; Eliseo Aguirre y Martín Herceg en el centro del campo; Selem Lojda, Pablo Negro Villarreal y Brian Picca más adelantados y a Maximiliano Maciel (de último paso por Sportivo Barracas y probable refuerzo Portuario) como referencia ofensiva. Luego, también ingresaron Alexander Meza y Gastón Cueto (delantero, ex Claypole e Ituzaingó, entre otros). En estos segundos 40 minutos, Ferro logró materializar las diferencias en el marcador a partir de la efectividad goleadora de Enzo Díaz, quien regresó a la institución de Caballito después de su paso por Tigre. En el Auriazul, además de Pulido, tampoco jugó Sergio Carluccio (lateral-volante por derecha), otro de los refuerzos que ya confirmó la entidad del barrio Don Francisco para la próxima temporada. Para este sábado, Puerto Nuevo tiene agendado un nuevo amistoso, esta vez frente a All Boys en el estadio Islas Malvinas de Floresta. Y para la semana próxima programó un ensayo con San Miguel para el viernes 28.

EL EXPERIMENTADO JULIO SERRANO CONTROLA EL BALÓN ANTE LA MARCA DURANTE EL ENSAYO DE AYER (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



PRIMER PARTIDO FERRO CARRIL OESTE (0): Luciano Jachfe; Hernán Grana, Lucas Souto, Misael Tarón, Matías Mariatti; Tomás Asprea, Nicolás Gómez, Nahuel Maidana, Braian Álvarez; Juan Pablo Ruiz Gómez y Gonzalo Rodríguez. DT: Manuel Fernández. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gian Croci (Santiago Tallarico); Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Rodrigo Martínez, Julio Serrano (Pablo Negro Villareal), Enzo Moreno (Pentimalli); y Leandro Fleita (Gastón Cueto). DT: Alejandro Albamonte. GOLES: no hubo. CANCHA: Predio Mis Marías. DETALLE: se disputó un tiempo de 40 minutos.

MAXIMILIANO LARA VA AL PISO PARA EVITAR EL AVANCE DEL JUGADOR DE FERRO. TRAS EL PARTIDO, EL DEFENSOR DESTACÓ EL ORDEN TÁCTICO DEL PORTUARIO EN ESTE ENSAYO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



SEGUNDO PARTIDO FERRO CARRIL OESTE (3): Lucas Ruiz; Ulises Yegros (Marcelo Montero), Matías Zubowicz, Mateo Monserrat; Santiago Scacchi, Erick Granados (Maidana), Gastón Moreyra (Lucas Román), Agustín Aleo; Andrés Geletto; Leonardo González (Nazareno Diosquez) y Enzo Díaz. DT: Manuel Fernández. PUERTO NUEVO (0): Tabaré Benítez; Luis Rodríguez, Santiago Tallarico, Sandro Areco, Maximiliano Carnelutto; Eliseo Aguirre, Martín Herceg; Selem Lojda (Alexander Meza), Pablo Negro Villareal, Brian Picca; y Maximiliano Maciel (Gastón Cueto). DT: Alejandro Albamonte. GOLES: 3m, 19m y 39m Enzo Díaz (FCO). CANCHA: Predio Mis Marías. DETALLE: se disputó un tiempo de 40 minutos.

ENZO RITACCO COMPARTIÓ EL CENTRO DEL CAMPO CON KEVIN REDONDO (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).