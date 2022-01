Hablar del Suicidio es prevenir

"Si hay alguien que escucha, no hay suicidio." Chad Varah. El Reverendo Chad Varah, sacerdote anglicano británico y activista social de Inglaterra tuvo que coordinar los servicios fúnebres de una niña de 13 años quien al ver los signos de su menarca se suicidó. Quedó tan dolorido que publicó en un diario londinense que estaba dispuesto a escuchar a todo aquel que quisiera hablar de asuntos serios. Desde aquel momento el Reverendo Varah nunca más descansó. Y damos fe los que nos hemos comprometido en la prevención del suicidio que nuestra tarea sabemos cuándo empieza mas no cuando termina Hoy, con el aumento en la tasa del comportamiento suicida en adolescentes, las palabras de Chad Varah, en la primera mitad del siglo pasado deben resonar fuerte en nuestros corazones. ¿Escuchamos a nuestros niños, escuchamos a nuestros adolescentes? Hoy se suicidó un joven en el barrio de Lubo de Campana, Argentina y ayer otro en el barrio del Cerro de Montevideo. Desde Francia reportan un aumento del 40 % del suicidio en jóvenes y sorprendentemente en el sexo femenino. Muchos factores de riesgo de ideas suicidas se han incrementado en estos tiempos de pandemia (estrés, aislamiento, pérdida de libertades, de eventos y encuentros sociales, pérdidas laborales, etc.) En niños y jóvenes, los impactos estresantes vinculados a la familia, los cambios personales, la soledad y la falta de apoyo de su entorno social, pueden favorecer la aparición de conductas suicidas diversas. Se suman muchas veces circunstancias de crisis con alto sufrimiento subjetivo y falta de posibilidades visibles de resolución, lo que incrementa el riesgo. La tentativa suicida y/ o su consumación, impacta, a corto, mediano y largo plazo sobre el entorno y suele transcurrir sin asistencia adecuada a la familia y allegados (Postvención), lo que sería una medida de primera necesidad para reducir el dolor y prevenir la posibilidad de conductas suicidas en el entorno. En los jóvenes sostenemos que cómo causas estructurales tenemos el haber sido víctima de cualquier forma de violencia y el consumo de sustancias adictivas. Pero en pandemia se sumaría el encierro, la imposibilidad de socializar fuera de su entorno y separarse sanamente de su hogar constituyéndose seres exogámicos y maduros, autónomos. ¿Los adultos estamos preparados para volver a parirlos en condiciones de salud física y mental? ¿Somos referentes espirituales y éticos adecuados? ¿Tenemos la autoridad de exigirles compromiso con el resto a nuestros jóvenes cómo parte de la estructuración de su personalidad? Se oyen voces, las de ellos y las nuestras, voces para pasar a la acción y CREAR ESPERANZA A TRAVÉS DE LA ACCIÓN. (*)"Esta reflexión se la pedí a la Dra Silvia Peláez, que es la Directora de la ONG Último Recurso del país hermano del Uruguay, para poder informar a la comunidad de Campana de un tema tan difícil y del que no se habla por ciertos tabúes", señaló Rita Mabel García, Especialista en Educación y Derechos de Niñez, quien nos acercó el material para su difusión.



Dra Silvia Peláez / Directora de la ONG Último Recurso de Uruguay (*)