José Abel Perdomo

Muchos ciudadanos no salen de su asombro a medida que se conocen más pruebas irrefutables de la utilización por parte del anterior gobierno de Juntos por el Cambio de métodos mafiosos para lograr imponer su política económica. En realidad estas conductas son las esperables si tenemos en cuenta la historia de lo que los gobiernos que respondieron a los grupos concentrados de la economía han hecho en el pasado y que los neoliberales prometen seguir haciendo si consiguen ganar las elecciones de 2023. Una de sus grandes obsesiones es bajar los costos laborales y de esta manera obtener mayores ganancias, incluso por encima de las ya terriblemente abultadas que embolsican permanentemente y como ha quedado demostrado hasta el cansancio fugan al exterior en lugar de invertirlas en nuestro país. Es por lo menos curioso que para justificar esa fuga de capitales dicen que es porque en este país son tantos los impuestos que deben pagar que les impiden obtener ganancias. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo hicieron para hacerse de esos capitales que mandan al exterior y que representan mucho más que todo lo que los argentinos debemos a los acreedores del exterior? Evidentemente son ganancias obtenidas en este país con los impuestos que dicen asfixiantes. Recordemos lo dicho por Mauricio Macri poco tiempo antes de asumir como presidente: "Para ser competitivos debemos encontrar un encuadramiento ético en el cuál cada uno está dispuesto a cobrar el mínimo que le corresponde por lo que hace." o "Tenemos que bajar los costos y los salarios es un costo más". Podemos ver que no les alcanza con aumentar los salarios por debajo de la inflación sino que además buscan quitarles derechos laborales a los trabajadores para obligarlos mediante el miedo a ser despedidos a aumentar su productividad hasta límites incompatibles con la dignidad humana y que en definitiva es lo mismo que bajar los salarios. Evidentemente el mayor obstáculo con que históricamente se han encontrado han sido los sindicatos organizados incluso pese a la traición de varios de sus dirigentes y que premonitoriamente indicara Eva Perón al decir: "Le temo más a la oligarquía que pueda nacer en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de Octubre." Para poder lograr esta baja en sus costos estos grupos económicos han promovido toda clase de atrocidades sobre todo durante las dictaduras cívico-militares y por lo tanto no debe de extrañar lo que sucedió en lo que algunos denominan la "Gestapro" y que pone al descubierto que en la oposición de derecha no hay palomas. Evidentemente son todos halcones sin ningún tipo de escrúpulos. Como nos tienen acostumbrados todo esto sucedió en medio de campañas mediáticas donde se demonizaron las protestas de los trabajadores y a sus gremios en base a las mentiras que les proveían los servicios de inteligencia. Debe llamarnos la atención que para estos autodenominados "periodistas independientes" los únicos dirigentes sindicales buenos eran los que en ese entonces eran oficialistas o a lo sumo neutrales. ¿Curioso, no? Después de haber visto muchas películas de ficción con historias de espías e intrigas al ver lo que sucedió en nuestro país durante el gobierno de Juntos por el Cambio debemos coincidir con Oscar Wilde en que "la realidad supera la ficción".