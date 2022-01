P U B L I C



LIBERADO Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, fue puesto en libertad condicional este viernes por la tarde, luego de que la Justicia de Chile aceptara un amparo que presentaron sus abogadas. En el país trasandino cumplía una pena de nueve años de prisión por haber participado del incendio de una propiedad en 2013 y había sumado otra condena a tres años de cárcel por posesión de un arma de fuego artesanal. La propia madre del acusado había adelantado que saldría en libertad y adelantó: "Después se tramitará para que pueda cruzar para este lado de la cordillera". Sin embargo, por el momento no podrá regresar a la Argentina porque debe hacer otra presentación judicial que sea aceptada por los tribunales de Chile. Tras abandonar el establecimiento carcelario de Temuco, Huala expresó su gratitud y reivindicó "a las organizaciones mapuches revolucionarias, a todas las comunidades de resistencia revolucionaria mapuche y a mi organización Resistencia Ancestral Mapuche y al movimiento mapuche del Puelmapu".



TENDENCIA NEGATIVA Las principales criptomonedas registraron fuertes pérdidas en el último día de la semana, en línea con la tendencia negativa que viene predominando en el nuevo año. El Bitcoin, la más operada del mundo, descendió a su nivel más bajo desde principios de agosto de 2021, al perforar el umbral de los US$ 40.000 por segunda vez en lo que va de enero. La criptomoneda líder del mercado ya descendió 14% por debajo del nivel de precios con el que comenzó el año y casi un 45% por debajo de su máximo histórico de noviembre, en 69.000 dólares. Ethereum, la segunda criptodivisa más grande por capitalización, también cayó con fuerza, cerca de un 9%, hasta los 2.857 dólares. El resto de las criptomonedas transitaron por el mismo camino, Cardano baja más de un 11%, mientras que Ripple, la Polkadot, Solana, Terra y Stellar también cotizaron a la baja en un rango de entre el 5% y el 15. VACUNAS OBLIGATORIAS El Parlamento austríaco votó el jueves 137-33 a favor de un mandato de COVID-19 que requiere que todos los residentes mayores de 18 años se vacunen. El mandato, que entrará en vigencia el 1 de febrero, permitirá multas de hasta $4.000 por incumplimiento. Las autoridades dijeron que el mandato es necesario ya que la tasa de vacunación de Austria es una de las más bajas de Europa Occidental. Our World Data informó que el 74% del país está vacunado. Hablando en el parlamento, el ministro de Salud, Wolfgang Mueckstein, calificó el mandato como un "paso grande y, por primera vez, también duradero" para Austria en la lucha contra el Covid-19. "Así es como podemos lograr escapar del ciclo de apertura y cierre, de bloqueos", dijo. "Es por eso que esta ley se necesita con tanta urgencia en este momento", manifestó. DIÁLOGO SIN ACUERDO Esta viernes se concretó la cumbre entre Rusia y Estados Unidos sobre la ampliación de la OTAN hacia Ucrania, luego de que Putin haya enviado tropas militares en la frontera del país bajo la amenaza de una posible invasión. Pese a que los líderes señalan que hubo un diálogo "franco y sustancioso" y que en el futuro seguirán conversando, se anunció que no hubo acuerdo y ambos mantienen las amenazas ya instaladas antes de que se realizara la cumbre. El encuentro se realizó en Ginebra entre el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El líder estadounidense manifestó que enviarán una respuesta sobre cómo ven la situación de seguridad en el lugar y que están dispuestos a responder a cualquiera de las agresiones "aunque no sea militar". También solicitaron una propuesta firme de que no desean invadir Ucrania.