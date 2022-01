Alejandra Dip













Año Semilla 3. KAN O KÁT (la red). Semilla, florecimiento, crecimiento, maduración, concreción, nacimiento de las potencialidades, rompimiento de estructuras y mandatos. Energía creativa y política. Fertilidad. Hoy comienza la secuencia de 13 días que lidera la Semilla potenciada por 10 portales cósmicos. Día 181 del Año Solar Semilla 3. Día 5 de la luna resonante del Mono desde el 10/01 hasta el 06/02. Día 5 de la 26ava semana del año, semana blanca, estamos en el Día 144 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo azul del caos y la transformación desde el 14/12 hasta el 03/02. KIN 144 - Semilla 1 - Autoguia. Son trece días fuertes, lo que lo hace así, es que dentro de esta trecena entran los 10 portales cósmicos, que todo lo potencia por 13. La Semilla es también un sello muy político al igual que la Estrella, estos días puede estar la política, muy en el tapete, y muy álgida. ¡Trecena Políticamente potenciada!! La semilla nos va a ayudar a dar en el blanco, nos ayuda a dar nacimiento a nuestras potencialidades, a liberarnos de las estructuras familiares y/o sociales, que nos fueron impuestas. Energía creativa, ideal para aportarnos nuevas ideas. Expresiva, expansiva. Espontanea, energía que ayuda a inspirar confianza. Ambiciosa, buscavidas. La Tierra como energía oculta, que si la podemos incorporar, nos ayudará a poner orden en nuestras ideas, y proyectos, para poder avanzar. KAN es la red, el poder agrupar, juntar, reunir personas o cosas que necesitamos. Sirve para guardar esa red, lo que necesitamos como alimento, ya sea alimento material o emocional, también es una red sutil que nos ayuda a guardar en la memoria todo lo que se aprende, las experiencias, lo que suma, sacar lo que resta y ya no aporta. Significa los enredos, esos que vienen con nosotros, que nosotros provocamos y que el destino nos puso ahí para nuestro aprendizaje. Energía de gran potencial dispuesto para las grandes causas. Día buenísimo para estar en contacto con la tierra. Podemos estar críticos y agresivos si no encauzamos bien la energía. Sembrar nuestras semillas, atinar, plantar la semilla en el surco justo para que nazca lo que queremos cosechar. Limpiar los vínculos y dejar de arrastrar relaciones que ya no nos hacen bien. En estos días sería buenísimo no salirse del eje y estar en sintonía, para nuestro bienestar. La Semilla nos invita a romper todas las estructuras familiares y /o sociales que nos pesan nos asfixian, nos oprimen, ayuda a liberarse de esas relaciones o vínculos complejos que YA NO VAN MÁS. Trecena muy prometedora para que puedas lograrlo, todo está perfectamente potenciado para que así suceda. Las serpientes a resguardarse, y cuidar nuestra energía vital que esta trecena esta en jaque. Aprovechemos ese aprendizaje para crecer. Buena jornada y buena Trecena para todos!! Me encanta este tema, va de nuevo! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar