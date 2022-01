Efemérides del día de la fecha, 22 de Enero

P U B L I C



LA MAYOR GOLEADA EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA Sucedió en el año 1942 cuando la Selección goleó 12-0 a Ecuador por el Campeonato Sudamericano de Selecciones 1942 (actual Copa América). En ese entonces, José Manuel "Charro" Moreno (5), Herminio Masantonio (4), Enrique "Chueco" García, Adolfo Pedernera y Ángel Perucca convirtieron los goles de la victoria en el Estadio Centenario (Uruguay). "Había que atender a la armonía del equipo y los goles fueron sucediéndose por incapacidad de los ecuatorianos, correctos deportistas que no se sintieron menoscabados por el abultado score en contra" escribió El Gráfico. Pero, el conjunto de Guillermo Stábile no pudo alzar la Copa porque, en el último partido, perdió 1-0 ante Uruguay. Tres años después, en la 18º edición de dicha Copa, la "albiceleste" aplastó 9-1 a Colombia con goles de René Pontoni (2), Norberto "Tucho" Méndez (2), Rinaldo Fioramonte Martino, Mario Boyé, Félix Loustau y Juan José Ferraro (2). En esta ocasión, Argentina venció 1-0 a Uruguay y se quedó con el título. Más adelante, en el año 1975, la Selección se impuso 11-0 frente a Venezuela con tantos de Daniel Killer (3), Américo Gallego, Osvaldo Ardiles, Mario Kempes (2), Mario Zanabria (2), Ramón Bóveda y Leopoldo Jacinto Luque. Sin embargo, la derrota 1-0 ante Brasil impidió que peleara por el título.



FALLECE HEATH LEDGER Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril del año 1979 en Perth, Australia. Descubrió su pasión por la actuación a los 10 años cuando interpretó a Peter Pan en una obra escolar. Apoyado por su hermana Kate e impulsado por su admiración a Gene Kelly, Ledger continuó actuando y, en el año 1992, debutó en la gran pantalla en la película "Clowning Around". A los 16 años, decidió enfocarse exclusivamente en la actuación por lo que, acompañado por su amigo Trevor DiCarlo, se mudó a Sídney. Así, actuó en las películas "Blackrock" y "Paws" (1997) y "The Interview" (1998). En el año 1999 sobresalió interpretando a Patrick Verona en la película "10 Things I Hate About You" y fue aclamado por la crítica por su trabajo en "Two Hands". A partir de ese entonces, su talento y dedicación le permitieron actuar en las películas "El patriota" (2000), "Corazón de caballero" (2001), "Ned Kelly" (2003), "Casanova" (2005), "Los hermanos Grimm" (2005), "Secreto en la montaña" (2005) y "Batman: El caballero de la noche" (2008). Su brillante actuación del "Guasón" posibilitó que, en el año 2009, ganará un Premio Oscar póstumo en la categoría Mejor actor de reparto. Falleció en el año 2008 en Nueva York, Estados Unidos.



SE LANZA "NOW" Un día como hoy en el año 2013, Paramore lanzaba el sencillo "Now". Perteneciente al álbum "Paramore" (2013) y compuesto por Hayley Williams junto a Taylor York, la canción fue la primera de la banda tras la salida de Josh y Zac Farro de la misma en el año 2010: "Amamos esta canción. Simplemente se siente como la manera perfecta de comenzar este nuevo viaje en el que nos estamos embarcando no solo como banda sino como movimiento".