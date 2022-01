El Sindicato Municipal lamentó otra "nueva frustrada audiencia" con el Gobierno local

Era virtual y ante las autoridades del Ministerio de Trabajo. El gremio sigue denunciando "persecución y hostigamiento". El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana informó sobre una "nueva frustrada audiencia" con el Gobierno local. Esta vez iba a ser en la mesa virtual abierta por el Ministerio de Trabajo bonaerense y abordaría la denuncia de "persecución y hostigamiento" realizada por el gremio. "(El jueves) se llevó a cabo una audiencia virtual en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, por las denuncias realizadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales en relación a la persecución y hostigamiento que están recibiendo los trabajadores que adhieren a las asambleas que se están desarrollando en diferentes sectores del Municipio", comenzó explicando el gremio en un comunicado oficial. La entidad conducida por Carlos Barrichi dijo que el "hostigamiento que comenzó con amenazas de despido y/o pérdida de bonificaciones" y que "ahora sigue con desplazamiento de los trabajadores a otros sectores de trabajo (medida que ya se habían adoptado en otros conflictos y que también fueron denunciados oportunamente a la autoridad ministerial)". En el comunicado, el gremio afirmó haber solicitado "que se cese la persecución, hostigamiento a los trabajadores municipales, sean representantes gremiales o no, y que se retrotraiga la negociación al día 13/01/22, y que sean reintegrados a sus lugares y puestos de trabajo según el desarrollo que venían teniendo los trabajadores". "Para sorpresa de todos, el representante legal de Municipio, Dr. Abel Sánchez Negrete, manifiesta desconocer los hechos denunciados, algo totalmente imposible dado la función que cumple dentro del Municipio y además representante paritario. Esta actitud del Ejecutivo no hace más que ratificar la intención de dilatar la resolución del conflicto, y la total falta de buena fe para llevar una solución a los trabajadores", sostuvo el Sindicato Municipal. "Ahora tenemos que esperar hasta el 25 de enero, fecha de una nueva audiencia, para que el Sr. Sánchez Negrete se interiorice del problema que tienen los trabajadores municipales", cerró, no sin cierta ironía. El conflicto de fondo viene de la solicitud del gremio de reabrir las paritarias. Ante la falta de acuerdo, el Municipio ofreció un aumento por decreto.

