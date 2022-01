Desde el Municipio se promueve el consumo responsable de alcohol

El Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones adviertió acerca de los peligros que pueden presentarse al beber en exceso bebidas alcohólicas. Ante el periodo de vacaciones y la llegada de las altas temperaturas, el Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones de la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Municipio recuerda la importancia del consumo responsable de bebidas con alcohol. En este sentido, explicaron que "el verano es momento de descanso, festejos y encuentros y, también, implica un aumento del consumo de alcohol por lo que resulta fundamental advertir sobre los peligros que pueden presentarse al beber en exceso en este contexto". Una de las acciones para prevenir este tipo de situaciones es que las familias puedan generar espacios de diálogo y confianza con jóvenes y adolescentes para poder detectar situaciones de consumo riesgoso. Además, recomendaron "interpelar las propias prácticas de consumo y derribar algunos mitos que afirman que la diversión es solo con alcohol". El consumo de alcohol viene incrementándose en la población en general hace varios años. Las personas adultas aumentaron el nivel de consumo durante el aislamiento debido a la pandemia, mientras que los jóvenes vieron reducido su consumo, dado que este se asociaba a la nocturnidad y encuentros sociales. No obstante, desde hace un año, y con la atenuación de las medidas de cuidado, la población joven incrementó nuevamente los niveles de consumo de alcohol. Según las estadísticas, la edad de inicio del consumo se ubica cerca de los 13 años y son los adolescentes quienes mayormente realizan consumos episódicos abusivos (grandes cantidades en corto tiempo). En este marco, se recuerda que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida para menores de 18 años (Ley 11.478). RECOMENDACIONES Situaciones en las que no se debería consumir alcohol: - Si tenés relaciones sexuales, considerá que el alcohol puede ayudar al deseo, pero quita rendimiento sexual. Usá preservativo, cuidate de las enfermedades de transmisión sexual, del VIH-sida y la hepatitis. - Si manejás, aumenta el riesgo de accidentes. El alcohol perturba el sentido del equilibrio y el cálculo de las distancias, disminuye el campo visual, y aumenta la fatiga y el sueño. - Si estás embarazada. Afecta el normal desarrollo y crecimiento del feto. - Si tomás medicamentos, tenés asma, diabetes, hepatitis, cardiopatías u otras enfermedades. CONSIDERACIONES Si alguien tomó de más: - No le permitas manejar. - Llevalo a un lugar tranquilo y ventilado. - Si se descompuso o desmayó, ponelo de costado para que no se ahogue si vomita. - Aflojale la ropa. - Abrigalo. No lo expongas a ducha fría. - No lo dejes solo. - Dale mucha agua. No le des café. - No dudes en pedir ayuda y llamar a la ambulancia. ASISTENCIA Las personas que están preocupadas por su consumo o por la situación de un amigo o familiar pueden de manera gratuita y confidencial comunicarse con el Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones (COAA) llamando al teléfono 426800 o bien dirigirse a la oficina situada en la calle 25 de Mayo 1117. También pueden acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio.

