Desde las 17.00, en cancha de Las Campanas, La Josefa recibe a Fundición. Mientras el Defe visita a Sarmiento (Z) desde las 19.30. Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Federación Norte, el certamen regional organizado por la Federación Norte de Fútbol que cuenta con la participación de 32 equipos y que otorga, al campeón, una plaza en el próximo Torneo Regional Federal Amateur. La edición 2022 de este campeonato contará con la participación de cuatro equipos de nuestra ciudad: Defensores de La Esperanza, Deportivo San Felipe, La Josefa y Desamparados, que fueron los cuatro semifinalistas del reciente "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense. Y el primero en salir a la cancha será La Josefa, que esta tarde, desde las 17.00 horas, recibirá la visita a Fundición de Baradero en cancha de Las Campanas. El duelo corresponde a la primera fecha de la Zona B que también integran Central Buenos Aires y San Martín (juegan mañana desde las 18.00 en Zárate). El otro equipo de nuestra ciudad que también jugará hoy será Defensores de La Esperanza, último campeón de la Liga Campanense. El Verdinegro jugará como visitante frente a Sarmiento de Zárate desde las 19.30 horas El encuentro corresponde a la primera fecha de la Zona D que se completa con dos equipos sampedrinos: Defensores Unidos e Independencia (se enfrentan mañana desde las 18.00). Finalmente, mañana domingo, desde las 17.00, será el turno de los otros dos conjuntos de nuestra ciudad, que jugarán entre sí: Desamparados será local ante Deportivo San Felipe en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona C. Este grupo también está integrado por Atlético Baradero y Estrada de Zárate, que se medirán también el domingo, pero desde las 18.00, en Baradero. EL RESTO La programación de los demás partidos de la primera fecha es la siguiente: -Zona A: Inter de Florencio Varela vs Don Orione de Claypole (sábado 17.00) y Bajo San Isidro FC vs Musou de General Rodríguez (sábado 15.30). -Zona E: San Carlos de Capitán Sarmiento vs Deportivo Capilla de Exaltación de la Cruz (domingo 19.00) y Trocha de Mercedes vs Belgrano de Zárate (sábado 17.00). -Zona F: San Martín de Pérez Millán vs Villa Italia de Salto (domingo 19.00) y Obras Sanitarias de Arrecifes vs Villa Sanguinetti de Arrecifes (domingo 20.00). -Zona G: Mitre de San Pedro vs Banfield de San Pedro (domingo 17.30) y Sports de Salto vs CUSA de Salto (domingo 21.00). -Zona H: 12 de Octubre de San Nicolás vs Provincial de Pergamino (domingo 18.00) y Racing de Colón vs Sportivo Barracas de Colón (miércoles 20.00).

LA JOSEFA SERÁ EL PRIMERO DE LOS EQUIPOS CAMPANENSES EN SALIR A LA CANCHA EN ESTA COPA FEDERACIÓN NORTE 2022.