Como local disputó dos encuentros frente al conjunto cordobés: en el primero, entre titulares, igualó 1-1; y en el segundo cayó 2-0. Después de tres semanas de entrenamientos, complicadas por contagios de coronavirus que obligaron a suspender la concentración en Loma Verde, Villa Dálmine comenzó ayer con su agenda de amistosos de cara al Campeonato 2022 de la Primera Nacional. El Violeta se midió ante Estudiantes de Río Cuarto en una jornada que se desarrolló en el estadio de Mitre y Puccini y que se dividió en dos encuentros de 60 minutos cada uno. En el primer turno jugaron los titulares, que igualaron 1-1 con gol de Brian Camisassa; y en el segundo lo hicieron los suplentes, que cayeron 2-0. Igualmente, lo más importante fue poder empezar a conocer la idea de Marcelo Franchini luego de la profunda renovación del plantel. De hecho, entre los titulares solo quedaron tres sobrevivientes de la temporada pasada: los mediocampistas Laureano Tello y Ezequiel D´Angelo y el delantero Francisco Nouet. El resto fueron todas incorporaciones recientes. La defensa no mostró sorpresas: el experimentado Germán Montoya tuvo el arco a su cargo; Facundo Gómez y Fernando Moreyra fueron los marcadores centrales; y Federico Mazur y Diego Martínez, los laterales. Como volante central se ubicó el polifuncional Camisassa, quien también puede jugar como zaguero. Y a sus costados estuvieron Tello y D´Angelo. En tanto, abiertos sobre las bandas se movieron Nicolás González y Nouet (quedó relegado Lautaro Díaz), mientras Juan Pablo Zárate fue la máxima referencia ofensiva. En cuanto a lo táctico no hubo variantes respecto al pasado campeonato: el Violeta presentó una formación 4-3-3, aunque cuando el rival manejó la pelota, retrocedió hasta mitad de cancha para conformar el 4-1-4-1 que intentó achicar los espacios en campo propio y pararse para jugar de contra. Así, ya en los primeros minutos se pudo observar a un equipo que estuvo más predispuesto a acompañar los movimientos ofensivos del rival que a tratar de asumir el protagonismo desde la tenencia de balón. Encima, Estudiantes llegaba ya con tres amistosos previos y evidenciaba mayor rodaje y mejor funcionamiento. Con el correr del juego, el trámite se hizo más dividido (estuvo muy activo Tello en la pelea por la recuperación) y tras un centro de Mazur, un cabezazo de Zárate se convirtió en la primera llegada de peligro del equipo de nuestra ciudad. Y más tarde, en una contra que nació de una pelota recuperada, Nouet no pudo con el achique del arquero Bigo. Esa mejoría de los dirigidos por Franchini se materializó en el marcador a los 21 minutos, cuando Camisassa capturó una pelota suelta y, de primera, abrió el pie y colocó el balón contra el palo izquierda del guardameta visitante. Después del gol, Estudiantes generó un par de aproximaciones consecutivas que finalizaron con sendos remates (peligrosos) desde la puerta del área y, posteriormente, Nouet tuvo la chance de estirar diferencias. Pero sobre el cierre de la primera parte, la visita alcanzó la igualdad con un tiro libre ejecutado por Francisco Romero. El segundo tiempo fue trabado (demasiadas faltas para ser un amistoso) y poco claro al momento de profundizar movimientos. Por eso escasearon las chances de gol y el marcador no se modificó. En el segundo encuentro, con formaciones alternativas, Estudiantes se impuso con un gol en cada tiempo: en el primero, Olivera se filtró entre los centrales y definió "pinchado" por sobre la salida de Sosa; y en el segundo, Ferreyra, de penal, estableció el 2-0, antes que Franchini les diera también participación a los juveniles del plantel (arrancó muy relegado Valentín Umeres en ese sentido). El próximo lunes, el plantel retomará los entrenamientos en una semana en la que tendrá dos nuevos ensayos: con Comunicaciones, el miércoles 26; y con Deportivo Merlo, el sábado 29. Para más adelante quedará el amistoso con Deportivo Armenio (sábado 5 de febrero) antes de enfocarse claramente en el debut en el Campeonato 2022, cuyo inicio está pautado para el 12 de febrero.

NICOLÁS GONZÁLEZ, QUIEN LLEGÓ DE DEFENSA, JUGÓ COMO EXTREMO POR DERECHA.





EL JUVENIL VALENTÍN UMERES REGRESÓ DE SU PRÉSTAMO EN TALLERES DE CÓRDOBA. AYER INGRESÓ COMO RELEVO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO.



PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Germán Montoya; Federico Mazur, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Brian Camisassa, Ezequiel D´Angelo; Nicolás González, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: ST 20m Alan Sosa x Montoya, Gabriel Pusula x Moreyra, Lucas Amud x Martínez, Emiliano Agüero x Camisassa y Franco Constantino x D´Angelo. ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO (1): Joaquín Bigo; Ezequiel Bonacorso, Gonzalo Maffini, Gastón Arturia, Nicolás Ihitz; Francisco Romero, Álvaro Pavón, Matías Rosales; Nicolás Talpone; Federico Martínez y Javier Ferreira. DT: Seferino Flores. GOLES: PT 21m Brian Camisassa (VD) y 30m Francisco Romero (E). CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 30 minutos. SEGUNDO PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Alan Sosa; Agustín Alberione, Agustín Solveyra, Gabriel Pusula, Lucas Amud; Gino Olguin, Emiliano Agüero, Franco Costantino; Rafael Sangiovani, Juan Cruz Franzoni y Lautaro Díaz. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: Francisco Salerno x Sosa, Jeremías Kruger x Amud, Valentín Albano x Olguin, Juan Farías x Díaz, Tomás Chechic x Franzoni y Valentín Umeres x Costantino. ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO (2): Adrián Peralta; Facundo Rojas, Gastón Bottino, Santiago Zurbriggen, Ignacio Abraham; Marcelo Olivera, Nahuel Cainelli, Lautaro Mur, Tomás Correa Cavigliasso; Marcos Arturia y Ramiro Balbuena. DT: Seferino Flores. GOLES: PT 12m Marcelo Olivera (E). ST 18m Brian Ferreyra, de penal (E). CANCHA: Villa Dálmine. DETALLE: se jugaron dos tiempos de 30 minutos.

LA PRIMERA FORMACIÓN TITULAR DE VILLA DÁLMINE EN ESTE 2022: EN DOS TIEMPOS DE 30 MINUTOS, IGUALÓ 1-1.