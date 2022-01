Disputó dos tiempos de 40 minutos en Floresta: en el primero igualó 0-0 y en el segundo se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Maciel. Fue el tercer amistoso de pretemporada para el Portuario. La pretemporada de Puerto Nuevo camino a su regreso a la Primera C sigue sumando minutos de fútbol: ayer, el plantel conducido por Alejandro Albamonte se midió con All Boys en Floresta, apenas 24 horas después de haber enfrentado a Ferro Carril Oeste en el predio Mis Marías de Escobar. De esta manera, el Portuario ya ha disputado tres encuentros amistosos, dado que el sábado de la semana anterior se había enfrentado a la Reserva de San Lorenzo. Y si bien ha jugado cotejos reducidos en cuanto a tiempo, la formación titular se mantiene invicta y sin haber recibido goles: le ganó 1-0 al Ciclón, empató 0-0 con Ferro y ayer también igualó 0-0 con All Boys, otro conjunto de la Primera Nacional. En el estado Islas Malvinas de Floresta, donde se disputaron 40 minutos en cada uno de los bloques en que se dividió la jornada, los titulares del Auriazul volvieron a lucir muy bien plantados y hasta tuvieron dos ocasiones claras para abrir el marcador: una volea de Leandro Fleita que manoteó el arquero Andrés Desabato y un cabezazo de Maximiliano Lara que salió alto. "Los dos amistosos, ante Ferro y All Boys, fueron muy positivos. El balance es muy positivo", señaló Albamonte en diálogo con LAD, luego del partido de ayer. "Demostramos que podemos jugar de igual a igual con cualquier rival y que vamos a ser un rival duro para cualquiera. Veo al equipo muy bien parado, sabiendo a lo que juega y manejando muy bien el sistema 4-2-3-1 flexible que proponemos. Estamos para darle batalla a cualquiera", agregó el DT. En tanto, en el segundo partido frente a All Boys, la formación alternativa de Puerto Nuevo se impuso 1-0 con un tanto de Maximiliano Maciel (de último paso por Sportivo Barracas), quien sigue bajo observación y puede convertirse en refuerzo. En ese sentido, la alineación Portuaria también presentó dos caras nuevas entre los jugadores que están entrenando con el plantel y siendo evaluados por el entrenador y la dirigencia: el defensor Yamil Durán (marcador central de 27 años con experiencia en Tristán Suárez, Atlético Santa Rosa, CAI de Comodoro Rivadavia, Concepción de Tucumán y Victoriano Arenas) y el uruguayo Bautista Pereira (mediocampista de 22 años, que ha jugado en Villa Teresa, en la segunda división charrúa). Además, también está a prueba el mediocampista Graneros, quien últimamente jugó en San Martín 09 de Lomas de Zamora. Otros futbolistas que fueron parte de la formación alternativa y todavía no han sido confirmados como incorporaciones fueron el marcador central Santiago Tallarico, el lateral Maximiliano Carnelutto y el delantero Gastón Cueto. En tanto, en el primer partido estuvo Gian Croci (ex Chacarita), quien volvió a jugar como lateral izquierdo ante la baja temporal de Gonzalo Pulido (aislado por protocolo Covid) y podría ser confirmado como nueva incorporación en los próximos días. Después del descanso de este domingo, el plantel Portuario comenzará mañana con una nueva semana de entrenamientos y con un nuevo amistoso a la vista: el viernes 28 se medirá frente a San Miguel, equipo que actualmente milita en la Primera B Metropolitana. De esa forma, los dirigidos por Albamonte continuarán con su puesta a punto de cara al Torneo Apertura de la Primera C que comenzará el 12 de febrero.

MEZA PISA EL BALÓN EN UN PASAJE DEL AMISTOSO EN FLORESTA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).





MARIO GODOY, UNA GARANTÍA EN LA ÚLTIMA LÍNEA DEL PORTUARIO, FORMANDO PAREJA AHORA CON MAXIMILIANO LARA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN).



PRIMER PARTIDO ALL BOYS (0): Andrés Desabato; Cristian Marcial, Ignacio Vázquez, Facundo Butti, Marcos Sánchez; Agustín Morales, Nicolás Barrientos, Matías Muñoz, Facundo González; Fernando Brandan y Axel Rodríguez. DT: Aníbal Biggeri. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda (Luis Rodríguez), Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gian Croci; Kevin Redondo, Enzo Ritacco (Emanuel Pentimalli); Rodrigo Martínez (Alexander Meza), Julio Serrano, Pablo Negro Villarreal (Enzo Moreno); y Leandro Fleita. DT: Alejandro Albamonte. GOLES: no hubo. CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Juan Pablo Macedo. DETALLE: se jugaron 40 minutos. SEGUNDO PARTIDO ALL BOYS (0): Javier Bustillos; Apolo Rapp, Lorenzo Luna, Brian Kreiman, Lucas Ferrari; Lucas Cuevas, Mirko Ladrón de Guevara, Lautaro Guzmán, Santiago Rodríguez; Marco Iacobellis y Miqueas González. DT: Aníbal Biggeri. PUERTO NUEVO (1): Tabaré Benítez; Agustín Monteleone, Yamil Durán, Santiago Tallarico, Maximiliano Carnelutto; Bautista Pereira, Eliseo Aguirre: Gastón Cueto, Martín Graneros, Brian Picca; y Maximiliano Maciel. DT: Alejandro Albamonte. GOL: 37m Maximiliano Maciel (PN). CANCHA: All Boys. ÁRBITRO: Juan Pablo Macedo. DETALLE: se jugaron 40 minutos.

LA FORMACIÓN PRINCIPAL QUE PRESENTÓ AYER PUERTO NUEVO. HASTA EL MOMENTO, LOS TITULARES ESTÁN INVICTOS Y NO HAN RECIBIDO GOLES EN LOS TRES AMISTOSOS DISPUTADOS (FOTO: CARLA BRIGNOLO / CAPN).