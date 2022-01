Realizan un importante operativo de limpieza en el barrio San Felipe

Una cuadrilla de la Secretaría de Espacio Público del Municipio retiró malezas y residuos en la zona de colectora y la calle López y Planes. El Municipio realizó este viernes un operativo de limpieza integral en el barrio San Felipe. Entre otros puntos, una cuadrilla de la Secretaría de Espacio Público trabajó por la mañana en la zona de colectora y López y Planes, próximo a CMP. Las tareas fueron concretadas con apoyo de un camión y una máquina retroexcavadora para retirar las malezas y los residuos que habían sido arrojados indebidamente en el lugar generando un pequeño basural. De esta manera, se trabaja preventivamente evitando que se produzcan posibles focos de infección así como se mejora la seguridad. Conforme a esto, se recuerda a todos los vecinos que está prohibido arrojar basura a la vía pública. Quienes no lo cumplan, podrán ser multados ya que existe una ordenanza municipal que lo regula.

Se recuerda a los vecinos que no se pueden arrojar residuos a la vía pública.





