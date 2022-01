SIN RECORRIDOS Ante la falta de pago de subsidios, empresas de colectivos del Conurbano bonaerense decidieron dejar de prestar servicios nocturnos a partir de este sábado, por lo que entre las 22 y las 6 se complicará el transporte. La medida fue adoptada por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y afectará a unas cien líneas de colectivo utilizadas a diario por cerca de un millón de pasajeros. Las cámaras sectoriales explicaron que el recorte del servicio nocturno se debe a que el Gobierno bonaerense aún no pagó los subsidios correspondientes a enero. Ante esa situación, advirtieron que si continúa la mora, la afectación al servicio de transporte se incrementará a partir del próximo miércoles.



VARADOS EN LOS ANDES Unos 3000 camiones de carga seguían varados en la cordillera, en el Paso Cristo Redentor, en Mendoza, debido a medidas adoptadas por el gobierno de Chile en materia sanitaria que dificulta los trámites de ingreso al país. Así lo confirmó el empresario Daniel Gallart, titular de APROCAM, la cámara que nuclea a los empresarios del transporte de la provincia cuyana. La aglomeración de camiones comenzó hace unos días, cuando las autoridades chilenas modificaron una serie de trámites que se tienen que cumplir para entrar al país. Los empresarios argentinos estiman que de 1000 unidades diarias que circulaban por día, se redujo a apenas 150. Largas filas de camiones se encuentran a la vera de la ruta en la montaña, a la espera de poder seguir con destino a los puertos chilenos del El Callao o Valparaiso, desde donde sale mercadería con rumbo a los países asiáticos. FOR EXPORT Los vinos argentinos tuvieron un 2021 con exportaciones récord, con los varietales Malbec y Cabernet como los más requeridos en el mundo. El sector logró su mayor valor en la historia para las exportaciones de vinos fraccionados, con US$ 817 millones, y superó así el récord anterior logrado en 2012, cuando se habían enviado al exterior productos por un total de US$ 786 millones. Además, si se suman las exportaciones de fraccionados, granel y mostos concentrados, volvió a superar la barrera de los US$ 1.000 millones, algo que no ocurría desde 2013. Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Laboratorio Estadístico del Instituto Nacional de Vitivinicultura sobre el desempeño del sector durante 2021. Los principales varietales exportados se destacan los Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay. En lo que se refiere a los destinos de exportación, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos se destacaron, aunque en la comparación anual con 2020 hubo sustanciales incrementos en mercados como México, China, Francia, Suiza y Paraguay. SACUDÓN EN JAPÓN Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió este sábado las regiones suroeste y oeste de Japón dejando un saldo preliminar de una decena de heridos en la isla de Kyushu, informaron autoridades locales. Detalla la Agencia Meteorológica de Japón que el sismo, registrado a la 01H00 (hora local) tuvo su epicentro a 60 kilómetros de Kyushu, y a una profundidad de 45 kilómetros, sitio perteneciente a una de las zonas tectónicas más activas de la costa japonesa. La Agencia Meteorológica que el movimiento telúrico ocasionó fuertes sacudidas en Kyushu y al suroeste de la isla de Honshu. De hecho, su intensidad fue superior a cinco en la escala sísmica nipona de siete en las prefecturas de Miyazaki y Oita. Precisamente en Oita, seis personas sufrieron heridas de carácter leve; mientras en Miyazaki, fuentes policiales confirmaron otros cuatro heridos. Igualmente se cuantificaron heridos en las prefecturas de Saga y Kumamoto, en Kyushu.