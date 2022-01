Mara Pedrazzoli

Al calor de las negociaciones con el FMI que no logran cerrarse y de un aumento del índice de precios que batió récord en diciembre (3,8% de suba mensual), el dólar blue y los financieros sufrieron un reacomodamiento del orden de los $10 en la semana. El blue permanecía en niveles estables desde octubre del año pasado, los financieros habían aumentado a fin de año y ahora la brecha de ambas cotizaciones se equiparó: duplican al oficial más diez pesos. El dólar oficial cerró la semana en $107, el blue en $217 y el CCL en $219. El ritmo de devaluación del oficial todavía no alcanza a la mitad de la suba del índice de precios, y eso genera especulaciones. Las reservas en poder del Banco Central acumulan un alza de USD 70 millones en lo que va del mes, mientras en igual período del año pasado ese aumento había sido de casi USD 400 millones y en 2019 de USD 600 millones. El año pasado no fue desfavorable en términos de balance externo, de hecho fue el primer año en mucho tiempo (desde 2016) que el Central concluyó comprando divisas en el mercado en términos netos. El saldo comercial fue propicio para ello, con un superávit récord cercano a USD 15.000 millones: las exportaciones de bienes rozaron el techo histórico de USD 80.000 millones y las importaciones se ubicaron en los USD 63.000 millones. El auge importador concentró las miradas de los analistas: las compras al exterior se incrementaron un 50% respecto del 2020, es decir cinco veces más que el producto. Las reservas del Banco Central, sin embargo, no crecieron acorde con el balance comercial. Apenas unos USD 300 millones quedaron en limpio luego de que el Central atendiera con divisas a un conjunto de demandas: las deudas que las empresas contrajeron con sus casas matrices y deben pagarse en dólares se llevaron más de USD 5.000 millones, los intereses por deudas públicas y privadas contraídas implicaron el pago de otros USD -3.000 millones y el saldo comercial de servicios (que incluye desde gastos en turismo hasta fletes por el comercio internacional) se llevó casi USD -4.000 millones en términos netos. Hay algunos aspectos salientes de esa composición propios de 2020/2021: el aumento de la brecha cambiaria motivó a lo largo de distintos meses el adelanto de importaciones (o la sobrefacturación) de parte de las empresas, también dicha brecha incentivó otra maniobra de grandes empresas que fue el endeudamiento con casas matrices (ingresaban el dinero vía mercados financieros y lo devolvían al dólar oficial), por último a fines de 2021 se advierte un sobrecargo en el pago de fletes vinculado con los mayores costos de logística que enfrenta la economía mundial. El Central destinó divisas a diario para contener la brecha cambiaria pero a mediados de noviembre se eliminaron controles sobre varias operaciones financieras -se dijo que en el marco de las negociaciones con el FMI- y la brecha volvió a acelerarse. Son varios frentes los que ocupan la atención de la autoridad monetaria y por ese motivo lxs economistas heterodoxxs rehúyen a la idea -tal vez simplista- de que el país debe incrementar sus exportaciones. Es por el lado de la demanda de divisas que deben llegar también las soluciones. Las grandes empresas tienen libertad para beneficiarse con la brecha cambiaria mientras el minorista huye de la inflación comprando dólares a cualquier precio. Cotizaciones poco razonables, otro capítulo por resolver para la política económica.