Se derrumba Bitcoin y arrastra a todo el mercado de las criptomonedas

La posibilidad que la Reserva Federal de EE.UU. ajuste la tasa de interés y retire estímulos del mercado más algunos factores correctivos que viene desarrollando el mercado en los últimos meses, pareciera haber generado la "tormenta perfecta" para la huída en masa de los inversores. El rumor que suena fuerte que la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica (FED) pretende retirar los estímulos del mercado, ha generado que los activos de mayor riesgo en todo el mundo hayan sufrido un tremendo golpe. El bitcoin, el mayor activo digital, perdió hasta un 8,7% ayer viernes y cayó por debajo del soporte técnico de los US$38.000 (el próximo piso estaría en el umbral de los U$S 30.000) hasta su nivel más bajo en seis meses. Esto, sumado a que viene corrigiendo desde su máximo en noviembre, ha generado una pérdida del 40% de su valor lo que implicaría una merma de más de 570 mil millones de dólares de capitalización. Otras monedas digitales han sufrido el mismo impacto (si no más), Ethereum entre ellas, una de las más populares actualmente, y de allí para abajo todas sufrieron derrumbes muy fuertes en su cotización, en lo que pareciera una escapada masiva de inversores con ventas a cualquier precio y se estima que se han retirado del mercado de las cryptomonedas en los últimos 4 meses más de 1,7 billones de dólares. "Las criptomonedas están reaccionando al mismo tipo de dinámica que está afectando a los activos de riesgo en todo el mundo", dijo Stephane Ouellette, CEO y cofundador de la plataforma institucional de criptomonedas FRNT Financial. "Desafortunadamente para algunos de los proyectos maduros como Bitcoin, hay tanta correlación cruzada dentro de la clase de criptoactivos que es casi una certeza que caiga, al menos temporalmente en una contracción más amplia de la valoración de las monedas alternativas (alt-coins)". Antoni Trenchev, cofundador y socio gerente de Nexo, cita la correlación de bitcoin con el Nasdaq 100, donde las empresas tecnológicas tienen un gran peso, que ahora mismo está cerca de los máximos en una década.