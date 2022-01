Sustentabilidad y educación inclusiva: un círculo virtuoso

Los beneficios de reducir la huella medioambiental pueden canalizarse hacia una mejora de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos. El caso Tenaris y Fundación Reciduca. El chofer tira de las fajas para asegurarse que la carga, compuesta por más de 2.500 kilos de cartón, esté bien sujeta al acoplado. Su pulgar para arriba indica que el despacho está listo: comienza el viaje desde el Centro Industrial de Tenaris en Campana hasta una planta recicladora a unos cuantos kilómetros de distancia. Pero el círculo no se completa allí. El impacto positivo es doble. "El compromiso de Tenaris es lograr una operación cada vez más sustentable, e iniciativas como esta nos permiten contribuir más allá del reciclaje y la reutilización de materiales en sí. Además, nos permiten vincularnos con socios estratégicos para ampliar las oportunidades de los estudiantes que hacen la transición de alumnos a jóvenes profesionales, y lograr resultados a largo plazo con un impacto concreto", comenta Berenice Sandoval, líder de Ambiente en Tenaris. A lo largo del 2021 la compañía donó más de 11.000 kilos de cartón a la organización sin fines de lucro Fundación Reciduca, que apoya a jóvenes en situación de vulnerabilidad para que terminen su educación secundaria e ingresen al mundo laboral. En el marco de este acuerdo, Tenaris entrega el cartón generado en su planta Campana a Reciduca, que luego gestiona el reciclado del cartón y con los fondos obtenidos financia sus proyectos educativos. Incluir es una tarea impostergable en Argentina. Según Reciduca, el 45% de los jóvenes no termina el secundario en el tiempo estipulado, el 19% de los jóvenes de entre 16 y 29 años no tiene empleo y el 60% trabaja en condiciones informales. Dentro de este contexto, el aporte de Tenaris es sustancial. Solo la contribución de cartón donado por la compañía permitió financiar 495 nuevas becas para ayudar a los estudiantes a terminar los últimos dos años de la escuela secundaria. Las becas incluyen apoyo escolar, talleres de desarrollo personal, capacitaciones laborales intensivas y la oportunidad de que los estudiantes completen sus estudios con pasantías. Por año, en el mundo se fabrican 400 millones de toneladas métricas de papel y cartón, con China y Estados Unidos como los dos principales productores. La naturaleza lo siente. En Argentina, de acuerdo a datos de la Fundación Banco de Bosques, se destruye una hectárea de bosque cada 3 minutos. La provincia más afectada es Misiones, que de 2010 a 2018 perdió a razón de siete canchas de fútbol por día. Tenaris viene mancomunando su tradicional apoyo a la educación con proyectos de sustentabilidad desde hace tiempo. GEN Técnico, su programa de fortalecimiento de escuelas técnicas, es un ejemplo claro: los proyectos tecnológicos que todos los años desarrollan los estudiantes van de la mano con el cuidado del medioambiente. Auto eléctrico y solar, la embarcación solar que conecta a los vecinos isleños con Campana y las paradas inteligentes de colectivo instaladas en la región fueron los últimos. Próximamente además quedará inaugurado el primer invernadero hidropónico de la ciudad construido en el predio de Casa Esperanza. En su construcción alumnos de escuelas técnicas de Campana y Zárate pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en los siete años de cursada curricular. Y una vez en funcionamiento, el invernadero será un espacio de incorporación de habilidades laborales para personas con discapacidad. Un ámbito de prácticas sustentables generado a partir de y para la educación. Este interés también es compartido por la Escuela Técnica Roberto Rocca, que en su formación hace foco en las energías renovables y el desarrollo de proyectos sustentables.

