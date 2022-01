"AMA", una regalería cristiana para conocer

"Quiero que nos conozcan, que confíen en nuestro servicio y poder llegar a toda la ciudad y alrededores, a todas las iglesias y a los creyentes de zona norte" expresa Verónica Alemán. Hace tres años surgió la idea y hoy la lleva a cabo. Se puede decir que la pandemia fue un disparador para cambiar drásticamente su modo de vida y de trabajo. Ser la cara visible de una regalería cristiana. "Es una regalería, no solo para católicos, sino para todos los credos. La verdad es que hay mucha variedad de rosarios, accesorios de San Benito y todas las advocaciones y denarios, pero no hay tanta oferta de accesorios sólo cristianos, que estén pensados para evangélicos, testigos de Jehová o cualquier otro credo". Verónica Alemán trabaja con proveedores de Capital, emprendedores nacionales que hacen remeras, tazas, mates, buzos, cuadernos, libretas, cuadros, lapiceras, collares, pulseras, anillos, aros, bendiciones de todo tipo, souvenirs, Deco para el hogar, relojes de escritorio y de pared. A nivel personal es docente de inglés y mamá de dos nenes chiquitos. "Tuve que pensar en unir la maternidad y el trabajo y encima que sea redituable", cuenta entre risas y agrega "los involucro a ellos constantemente en el trabajo y lo hago "nuestra empresa", mañana me llega un pedido y hacemos un video de "unboxing" los tres para subir a redes y ellos felices". Muchas son las expectativas que tiene sobre este emprendimiento "quiero que nos conozcan, que confíen en nuestro servicio y poder llegar a toda la ciudad y alrededores, a todas las iglesias y a los creyentes de zona norte, cada vez tener más cosas para ofrecer, desde agendas hasta servicios de celebraciones de bautismos, nacimientos. La idea es ir sumando cosas y que el servicio sea cada vez mejor", sintetiza. REDES SOCIALES Instagram: @ama.regaleriacristiana Facebook: AMA WhatsApp: 3489-632655 "En el WhatsApp tengo el catálogo incluido, tengo casi todo en el baúl del auto y voy a domicilio sin compromiso".