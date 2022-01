Efemérides del día de la fecha, 23 de Enero

P U B L I C



DÍA NACIONAL DEL MÚSICO Impulsado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) e instituido mediante la Ley Nº 27.106 en el año 2015, en este día se conmemora el nacimiento de Luis Alberto Spinetta y se resignifica la relevancia cultural producida por los músicos. Nacido en el año 1950 en Buenos Aires, "El Flaco" creció escuchando a su padre cantar tangos y los discos que sus tíos le regalaban. Esto lo impulsó a aprender a tocar la guitarra y componer sus primeras canciones: "Me divertía imitando cantantes, copiando sonidos. Por eso la música nació en mí antes que las palabras". A los 14 años quedó en el segundo puesto en un concurso televisivo del programa Escala Musical. En el año 1967 fundó, acompañado por Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Guercio, "Almendra". Dos años después, lanzaron su primer disco "Almendra I" y en el año 1970 "Almendra II"; en los mismos, se destacan las canciones "Muchacha (ojos de papel)", "Fermín", "Plegaria para un niño dormido", "Rutas argentinas" y "Toma el tren hacia el sur". En el año 1971 formó "Pescado Rabioso" y lanzó los discos "Desatormentándonos" (1972) y "Pescado 2" (1973). A fines del año 1973, fundó "Invisible" que dio origen a los álbumes "Invisible" (1974), "Durazno sangrando" (1975) y "El jardín de los presentes" (1976). Más adelante, lideró "Spinetta Jade" y "Spinetta y los Socios del Desierto"; con la primera lanzó los discos "Alma de diamante" (1980), "Los niños que escriben en el cielo" (1981), "Bajo Belgrano" (1983) y "Madre en años luz" (1984) mientras que, con la segunda, "Spinetta y los Socios del Desierto" (1997), "Estrelicia MTV Unplugged" (1997), "San Cristóforo" (1998) y "Los ojos" (1999). Por otra parte, como solista lanzó "A 18´ del sol" (1977), "Kamikaze" (1982), "Mondo di cromo" (1983), "Silver Sorgo" (2001) y "Para los árboles" (2003), entre otros. Falleció el 8 de febrero del año 2012 en Buenos Aires.



DEFENSA Y JUSTICIA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA 2020 Hace un año Defensa y Justicia vencía 3-0 a Lanús, en el Estadio Mario Alberto Kempes, y se consagraba campeón de la Copa Sudamericana 2020, su primer título internacional. El equipo dirigido por Hernán Crespo e integrado por Ezequiel Unsaín, Adonis Frías, Francisco Pizzini, Braian Romero y Walter Bou, debutó ganándole 2-1 a Sportivo Luqueño (Paraguay) con goles de Aldo Vera (en contra) y Romero; en el partido de vuelta empató 1-1 y avanzó a Octavos de Final. Su siguiente rival fue Vasco da Gama (Brasil), equipo con el que empató 1-1 pero que luego superó 1-0 con gol de Gabriel Hachen. En la siguiente ronda, se enfrentó ante Esporte Clube Bahia (Brasil) y ganó ajustadamente 3-2 con dos tantos de Romero y uno de Enzo Fernández en la ida mientras que, en la vuelta, se impuso 1-0 con gol de Romero. En las Semifinales se midió frente a Coquimbo Unido (Chile), empatando en la ida, y ganando 4-2 con goles de Romero (3) y Pizzini. "En una final no hay espacios para algunas cosas. Interpretamos siempre el partido como una gran oportunidad para demostrar quiénes queremos ser y dónde queremos posicionarnos ante un trofeo, una medalla" dijo Crespo. Finalmente, en Córdoba, el Halcón goleó 3-0 al Granate por obra de Frías, Romero y Camacho.



"SORRY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2016, el sencillo "Sorry" de Justin Bieber destronaba a "Hello" de Adele del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Purpose" (2015) y compuesto por el cantante canadiense junto a Julia Michaels, Michael Tucker y Justin Tranter, la canción es sobre disculparse y pedir otra oportunidad: "Solo estábamos tratando de capturar ese momento, en una relación o un momento particular en tu vida, en el que te das cuenta que cometiste un error y finalmente estás listo para admitirlo y disculparte" dijo Michaels.