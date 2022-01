P U B L I C





"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 23 de Enero de 2022 - Año II - Edición Nº 168 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS Este 23 de enero, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios. Hace tres años, el papa Francisco instituyó esta Jornada, a través de una Carta Apostólica con el fin de dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios. La Palabra es el alimento para la vida que precisamos en este caminar juntos como pueblo de Dios. Ella es como la sabia que en nuestro interior nos da ilusión, esperanza y deseo firme para seguir por el sendero de Dios y hacer presente su reino. Además, invita "a leerla en comunidad y con el sentir de la Iglesia". Ante los interrogantes que plantea la rutina diaria de la vida personal y eclesial, propone buscar la respuesta en la Palabra de Dios que es "la luz que resuelve sus dudas, que afianza sus convicciones, que responde a sus preguntas y que refuerza sus inquietudes". Para que el acercarse a la Palabra produzca estos frutos hay que: dejar un espacio a la Palabra de Dios en nuestro día a día y leer la Biblia trabando una conversación con Dios, sabiendo que allí está el Señor para hablarnos y para revelarnos sus secretos más íntimos. Especialmente en este tiempo de Sínodo, esperamos que esta Jornada sea una ocasión para afianzar el valor de la Palabra de Dios en la vida personal, comunitaria y pastoral.



SAN FRANCISCO DE SALES: EL PATRONO DE LOS PERIODISTAS El 24 de enero celebramos la fiesta patronal de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas, a cuyo amparo e intercesión la Iglesia confía a todas aquellas personas que se dedican a la noble profesión del periodismo y al oficio de escribir. El Papa Paulo VI lo definió a San Francisco de Sales como: "predicador, polemista, misionero, obispo, escritor, doctor, director espiritual, en una palabra, uno de los santos más brillantes por su ejemplo, por sus enseñanzas, sus gestos y palabras, su correspondencia y sus amistades". San Francisco de Sales nació, hace más de cuatro siglo en Francia, no fue periodista en el sentido actual; no dirigió un periódico, ni se sentaba en una mesa de redactor. En su tiempo, el verdadero periódico no había nacido todavía. - ¿Entonces, por qué es el Patrono de los periodistas? En 1923, Pío XI nos explica tal proclamación en la encíclica "Rerum Omniun": "Francisco de Sales refutaba los errores de los calvinistas a través de hojas sueltas, redactadas entre dos predicaciones y distribuidas como circulares a ser copiadas que - pasando de mano en mano. El Santo de Sales fue periodista en el sentido más elevado del término: periodista maestro, periodista que pone su pluma al servicio de una idea para formar o transformar la opinión pública, desviada por graves errores. Contrario a las costumbres de su tiempo, San Francisco de Sales no era "el hombre del libro", Era el hombre de acción, que usa la pluma como un poderoso medio de apostolado. Para él, escribir era una parte importante de su apostolado: él pasaba, sin vacilar, de la predicación a la carta de polémica teológica, del libro a la "nota" de la dirección espiritual, pues comprendía que necesitaba dirigirse a cada alma, según las exigencias de cada una. Más allá de eso, Francisco de Sales escribía como hablaba, como rezaba. Fue uno de los escritores más elevados y brillantes de su siglo, porque las páginas que escribía son la expresión de una vida y de una fe y, al mismo tiempo, un instrumento de salvación para su pueblo. Esas son las razones que hacen de San Francisco de Sales el Patrono de los periodistas. Junto a él, se puede aprender todo: amor a la profesión, honestidad en el ejercicio de esta, vivacidad de estilo y claridad de pensamiento, ardor en la defensa de la verdad y corrección en la polémica. San Francisco de Sales no podía prever lo que un día iba a ser la prensa; sin embargo, reconocía el valor de la palabra escrita que permanece inalterable a pesar del tiempo y que pone todo su poder en la persuasión.

San Francisco de Sales intercede y ampara a los periodistas.



FLORIDARIA Después de que las lágrimas se secan y los adiós se han dicho, nos aferrarnos a los recuerdos felices que hayamos compartido con nuestros seres queridos que ya partieron. Esto es lo que los mantiene vivo en nuestra mente y en nuestro corazón. Cáritas Santa Florentina invita a la Santa Misa por los difuntos del mes de Diciembre-Enero por quienes se recibieron donaciones a través de la tarjeta Floridaria. La misa se celebrará el viernes 28 de enero de 2022 a las 19:30 hs. en la Catedral Santa Florentina de Campana. Las palabras no podrán secar las lágrimas y las flores no podrán aliviar el dolor, por eso es importante saber que gracias a lo recaudado con la TARJETA FLORIDARIA, Cáritas Santa Florentina atiende a personas necesitadas que están inscriptas en la institución y se domicilian dentro de los límites de la parroquia y de los barrios Lubo y Dallera, a quienes se les brindan los siguientes los servicios: - Entrega mensual de alimentos - Ayuda para compra de medicamentos en casos de extrema necesidad - Colabora con alimentos y remedios para el Hogar del Niño "Ntra. Sra. de Lourdes" Para solicitar su tarjeta Floridaria llamar al teléfono de alguno de estos voluntarios de Campana: 423793, 425799, 15-688964, 423928 y 425225. La tarjeta se puede abonar por transferencia bancaria o personalmente Que Dios bendiga y le brinde su paz al difunto y a los familiares y amigos que a través de la tarjeta Floridaria ayudaron a mitigar las necesidades de otros hermanos.

Vivos en nuestras mentes y nuestro corazón



AVISO PARROQUIAL La Secretaría Parroquial estará cerrada hasta 31 de Enero 2022 inclusive. Para intenciones por favor acercarse 30 minutos antes de misa. Para otra información escribir al correo: catedralsantaflorentina@gmail.com o por la mensajería de la página de Facebook PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com