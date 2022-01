Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 23/ene/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 23/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

CON PRESENCIA CAMPANENSE El mediocampista campanense Mateo Cáceres (20 años) participó ayer del amistoso que Tigre disputó frente a Aldosivi en Mar del Plata. El jugador nacido en nuestra ciudad, que tiene contrato profesional, es parte de la pretemporada del Matador e integró el encuentro entre formaciones alternativas que finalizó 2-0 a favor del Tiburón. Anteriormente, en el duelo entre titulares, los de Victoria se impusieron 1-0 con gol de Pablo Magnin.



SIN PRESENCIA CAMPANENSE Sin el campanense Leonardo Sigali (afectado por una sobrecarga muscular), Racing perdió ayer 1-0 frente a Defensores de Belgrano en un partido amistoso disputado en el complejo Tita Mattiusi que se dividió en dos tiempos de 30 minutos. Luego, en el enfrentamiento entre suplentes, La Academia se impuso 3-1 con un triplete de Javier Correa. SANTO FINALISTA Con un gol de Nicolás "Uvita" Fernández a los 42 minutos del ST, San Lorenzo derrotó anoche 1-0 a Talleres de Córdoba y se clasificó a la final del Hexagonal de Verano que se está disputando en La Plata. De esta manera, el equipo dirigido por Pedro Troglio definirá el título frente a Boca Juniors, que el viernes había superado 3-2 a Universidad de Chile con tantos de Cristian Medina, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez. TRIPLETE ARGENTINO En la continuidad de la 22ª fecha de La Liga de España, ayer se disputaron cuatro encuentros en los que se registraron tres goles argentinos. En tiempo adicionado, Atlético Madrid marcó dos tantos y le ganó 3-2 a Valencia. El primero de esos gritos agónicos fue de Ángel Correa, recuperado de una molestia muscular. En tanto, Sevilla y Celta de Vigo igualaron 2-2 con festejos de Alejandro "Papu" Gómez para el conjunto andaluz y de Franco Cervi para el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet. Además, también jugaron: Villarreal 3-0 Mallorca y Levante 0-2 Cádiz. Hoy se destacan los duelos Real Madrid vs Elche y Alavés vs Barcelona. CELEBRÓ BUENDÍA Con Emiliano Martínez en el arco y un gol de Emiliano Buendía, Aston Villa venció ayer 1-0 al Everton como visitante por la 23ª jornada de la Premier League. Así, el conjunto de los argentinos avanzó hasta la 10ª posición de la tabla que lidera Manchester City, que ayer empató 1-1 con Southampton. Por su parte, el Leeds de Marcelo Bielsa cayó 1-0 como local ante Newcastle, equipo que se encuentra en zona de descenso. También jugaron: Watford 0-3 Norwich, Brentford 1-2 Wolverhampton y Manchester United 1-0 West Ham. Entre los partidos programados para hoy sobresalen el clásico entre Chelsea y Tottenham (13.30) y la visita de Liverpool a Crystal Palace (11.00). TAMBIÉN ALARIO El delantero Lucas Alario cerró la goleada 5-1 de Bayern Leverkusen sobre Augsburgo por la 20ª fecha de la Bundesliga. Así, el conjunto del argentino se mantiene en la tercera posición por detrás de Bayern Munich (visita hoy a Hertha Berlin) y Borussia Dortmund (ayer superó 3-2 a Hoffenheim). VUELVE MESSI Por la 22ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain recibe hoy a Reims (16.45; ESPN), en lo que será el primer partido oficial del año para Lionel Messi. El conjunto de la capital es el único líder del certamen, con diez puntos de ventaja sobre Olympique Marsella (dirigido por Jorge Sampaoli), que ayer venció 2-0 a Lens como visitante.

