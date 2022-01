» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Informan el nuevo criterio para la confirmación de un caso positivo







De acuerdo a la última actualización del Ministerio de Salud, una persona puede ser considerada con Covid si presenta al menos dos síntomas compatibles con la enfermedad y al menos un criterio epidemiológico, sin necesidad de hisoparse. Por resolución del Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Salud del Municipio informó el nuevo criterio clínico y epidemiológico para la confirmación de un caso positivo de Covid-19. Al respecto, la directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodríguez Cánepa, explicó que, de acuerdo a la prevalencia del Covid, desde ahora en Campana "estamos en condiciones de realizar diagnósticos sin necesidad de realizar hisopados". Conforme a ello, la nueva clasificación considera como caso confirmado toda persona que reúna al menos dos criterios clínicos y al menos uno de los criterios epidemiológicos. Así, toda persona que presente dos o más síntomas (fiebre, tos, odinofagia, dificultad para respirar, vómitos/diarrea, cefalea/mialgias, Rinitis/Congestión nasal) o presente pérdida de gusto/olfato, y que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 10 días o hayan participado de un evento o espacio social/laboral u otro en el cual se hayan producido al menos 3 casos confirmados (brote) o residan en una zona con incidencia superior a 500 casos c/100.000 habitantes en los últimos 14 días, se considera caso confirmado de Covid-19. No obstante, Rodríguez Cánepa aclaró que quedan excluidos de esta nueva clasificación y sí deberán hisoparse los adultos mayores de 60 años, las personas embarazadas, y las personas con factores de riesgo (diabetes tipo 1, asma, quimioterapia o con enfermedades preexis-tentes). En este caso, podrán acercarse a la Unidad de Testeos del Hospital San José que atiende de lunes a viernes de 7 a 10:30. "Esto nos va a permitir descomprimir la atención y que los centros de salud puedan diagnosticar la enfermedad y otorgar a las personas un certificado y una constancia oficial de su Covid-19", finalizó la directora de Salud Comunitaria. Por su parte, la directora Asociada del hospital Municipal San José, Mónica Gutiérrez, explicó que, a partir de esta nueva clasificación, de ahora en más el seguimiento telefónico será solo para las personas que presentan factores de riesgo. Al resto de los positivos, en tanto, se les brindará toda la información pertinente y pasos a seguir en el momento en que se realiza el hisopado o la confirmación por criterio clínico y epidemiológico. "Les pedimos a todos los pacientes que estén atentos y no se nieguen cuando hay síntomas que pudieran ser de gravedad. Que no se confíen y consulten en las guardias tanto del hospital como de las instituciones privadas", enfatizó. Por último, Gutiérrez se refirió al criterio de aislamiento para los casos confirmados con vacunación completa. "El primer día que se inician los síntomas es el día uno del aislamiento y se debe completar siete días continuos. Luego, se debe extremar los cuidados otros tres días respetando el distanciamiento de los dos metros y la utilización del barbijo, especialmente de personas mayores de 60 años, no vacunados y con enfermedades de riesgo". Y concluyó: "Quienes no lo tengan deberán cumplir 10 días de aislamiento".

