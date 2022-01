El Aurinegro debutó con el pie derecho: se impuso 2-0 con goles de Alan Sosa y Leandro Salvador. Así, lidera el grupo junto a Atlético Baradero, que superó 1-0 a Estrada de Zárate. El sábado había empatado La Esperanza,mientras La Josefa cayó derrotado. Deportivo San Felipe se convirtió el domingo en el primer equipo de la ciudad en cantar victoria en la Copa Federación Norte 2022: venció 2-0 a Desamparados en el duelo campanense de esta primera jornada del certamen que también tuvo la derrota de La Josefa (cayó 3-2 ante Fundición de Baradero) y el empate de Defensores de La Esperanza (2-2 con Sarmiento de Zárate). El encuentro entre San Felipe y Desamparados, correspondiente a la Zona C, se disputó el domingo por la tarde en cancha de Las Campanas y se definió en favor del Aurinegro con goles de Alan Sosa y Leandro Salvador, uno en cada tiempo. Por su parte, el elenco de Villanueva no solo se marchó con la derrota, sino también con dos expulsados, dado que Brian Martínez y Alexis Samuel vieron la roja y serán bajas para el próximo compromiso. Fue la tercera vez que ambos equipos se miden oficialmente entre sí en los últimos meses, dado que en el Torneo 90 Años de Primera División de la Liga Campanense se enfrentaron tanto en la fase de grupos (victoria de Desamparados) como en las semifinales (triunfo de San Felipe). Con esta victoria en Copa Federación Norte, "Sanfe" encabeza ahora las posiciones de la Zona C junto a Atlético Baradero, que le ganó 1-0 a Estrada de Zárate. En la segunda jornada, los dos líderes se enfrentarán entre sí en nuestra ciudad, mientras Desamparados buscará la recuperación en su visita a Estrada.

EL PARTIDO SE JUGÓ EL DOMINGO POR LA TARDE, EN LAS CAMPANAS (FOTO: BRENDA DÍAZ / FOTOGRAFÍAS JMV). RESULTADOS PRIMERA FECHA -Zona A: Inter de Florencio Varela 2-3 Don Orione. Por las malas condiciones climáticas fue suspendido Bajo San Isidro vs Musou Argentina de General Rodríguez. -Zona B: La Josefa 2-3 Fundición de Baradero y Central Buenos Aires 1-0 San Martín. -Zona C: Desamparados 0-2 Deportivo San Felipe y Atlético Baradero 1-0 Estrada de Zárate. -Zona D: Independiencia de San Pedro 1-0 Defensores Unidos de San Pedro y Sarmiento 2-2 Defensores de La Esperanza. -Zona E: San Carlos de Capitán Sarmiento 1-0 Capilla de Exaltación de la Cruz. Fue suspendido Trocha de Mercedes vs Belgrano de Zárate. -Zona F: San Martín de Pérez Millán 0-2 Villa Italia de Salto y Obras Sanitarias de Arrecifes 3-2 Villa Sanguinetti de Arrecifes. -Zona G: Mitre de San Pedro 1-1 Banfield de San Pedro y Sports de Salto 2-2 CUSA de Salto. -Zona H: 12 de Octubre de San Nicolás 2-0 Provincial de Pergamino. Fue suspendido Racing de Colón vs Sportivo Barracas de Colón. SÍNTESIS DEL PARTIDO DESAMPARADOS (0): Alexis González; Miguel Sánchez, Fernando Sena, Tomás Galetti, Luis Acosta; Gustavo Folguera, Mauro Soler, Félix Mansilla; Isaías Argüello, Alexis Samuel y Brian Martínez. DT: Ramón Córdoba. SUPLENTES: Facundo Zárate, Mario Caba Cruz, Guillermo Fernández, Franco Villegas, Matías Martínez, Matías Rueda y Enzo García. DEPORTIVO SAN FELIPE (2): Rodrigo Badaracco; Walter Silva, Fabricio Sánchez, Sebastián Zalazar, Juan Morales; Kevin Silva, Martín Canale, Jonathan Leguizamón, Jonathan Nauberg; Alan Sosa y Leandro Salvador. DT: Ángel Arriola – Cristián Sánchez. SUPLENTES: Francisco Rapuzzi, Gonzalo Agüero, Braian Regini, Alexis Dinter, Matías Scheffer, Luciano Gómez y Franco Enriques. GOLES: PT Alan Sosa (SF). ST Leandro Salvador (SF). EXPULSADOS: Martínez (D) y Samuel (D). CANCHA: Las Campanas (local Desamparados).





SAN FELIPE TERMINÓ CON SUPERIORIDAD NUMÉRICA POR LAS DOS EXPULSIONES QUE SUFRIÓ DESAMPARADOS (FOTO: BRENDA DÍAZ / FOTOGRAFÍAS JMV).