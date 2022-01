» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Vizzoti: postura ante la OMS







La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna "contra el Covid-19, no se podrá no "dar vuelta la página" de la pandemia y recordó que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos. "Después de mucho esfuerzo, Argentina tiene hoy el 74,5% de toda su población con el esquema completo, superando la meta fijada por la OMS. Hay que redoblar los esfuerzos para que cada nación logre ese objetivo", sostuvo la ministra durante la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Y señaló que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución de las vacunas y tratamientos", al recordar que lo mismo sucedió con los antirretovirales para el VIH o con las vacunas en la pandemia de gripe por H1N1. Vizzotti indicó que "Argentina es uno de los pocos países que avanzó con la estrategia de la vacunación pediátrica" y detalló que actualmente el 77% ciento de las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años iniciaron su esquema de vacunación y el 56% lo completó. "Además en octubre de 2021 encaramos la estrategia de refuerzo", precisó y añadió que en el país se evidencia el beneficio de la vacuna "con una reducción en la hospitalización, letalidad y muertes". Como parte de la idea de que la política sanitaria debe estar basada en la "equidad, cooperación y solidaridad", Carla Vizzotti informó que Argentina donó más de 5 millones de dosis a países de América Latina, Asia y África.



P U B L I C I D A D