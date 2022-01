» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Histórico: el Cuartel 37 de Bomberos de Campana convoca a mujeres







Las planillas de inscripción se pueden retirar a partir del lunes 7 de febrero y hasta el viernes 28 inclusive. El cuartel 37 de Bomberos Voluntarios de Campana anunció la apertura del proceso para incorporar nuevos aspirantes a formar parte del cuerpo activo, convocando tanto a vecinos como vecinas de la ciudad de entre 18 y 39 años de edad. Las planillas se pueden retirar y entregar en el cuartel ubicado en Colón 369 de 8 a 20, desde el próximo lunes 7 hasta el viernes 28 de febrero. Según se informó, los cupos son limitados, y se habilitaron dos teléfonos de contacto: 422677 / 428716. Desde que en el año 2008 se creó el Programa de Género del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, su población no para de crecer y actualmente existen en la Argentina unas 7 mil bomberas voluntarias en las más de 1000 Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. En agosto pasado, la subsecretaria de Bienestar, Derechos y Géneros, Sabrina Calandrón, y la directora de Bomberos Voluntarios, Virginia Laino, junto con el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, participaron de la inauguración del primer lactario del país para Bomberas Voluntarias en la sede porteña del Consejo, ubicado en el barrio de Congreso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Amamantar es un derecho, no un privilegio", señaló Calderón en la oportunidad.

Actualmente existen unas 7 mil bomberas voluntarias activas a lo largo y ancho del país.



