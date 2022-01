» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

SEMANA CLAVE El Gobierno deberá afrontar este viernes el primer vencimiento del año con el FMI, por U$S 731 millones, en concepto de amortización de capital por el préstamo que el organismo otorgó a la Argentina en 2018. Apenas unos días después, el primero de febrero, habrá otro vencimiento, por U$S 368 millones, por intereses de ese mismo crédito stand by, que el Poder Ejecutivo busca renegociar. Por el momento, la Casa Rosada no confirmó si se realizará el pago del viernes 28 de enero. Las negociaciones con el Fondo Monetario están empantanadas: el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció recientemente que el "sendero fiscal" es el eje de las diferencias con el organismo. Durante la semana pasada, el jefe del Palacio de Hacienda insistió con que el país "necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes".



INCERTIDUMBRE La falta de señales alentadoras en relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) provocó una fuerte caída de los activos argentinos. La incertidumbre arrastró a la Bolsa de Comercio, depreció el nivel de los bonos soberanos, disparó el Riesgo País, y mantuvo en su máximo el valor del dólar informal. En este escenario el dólar blue se sostuvo en $219, valor récord alcanzando durante la jornada del viernes 21 de enero, mientras las opciones financieras repitieron la tendencia ascendente de la última semana. En el inicio de la jornada la cotización del dólar retrocedió $1 pero poco después del mediodía cambió la tendencia y recuperó su máximo. Durante la semana pasada, la divisa avanzó $9,50 o 4,5%, mientras que en enero gana 10 pesos o 4,8%. En tanto, el dólar mayorista subió 19 centavos a $104,53, estableciendo una brecha cambiaria de 108,5% con relación al informal. En el mercado minorista, la moneda norteamericana culminó la rueda a $109,50. El dólar ahorro o solidario, por su parte, cotizó a $180,68, en promedio. ASALTO EMPRESARIO El empresario Oscar Andreani fue víctima de un violento robo junto a su familia cuando un grupo comando de siete delincuentes armados entró a su casa de la ciudad bonaerense de San Pedro y robaron dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en la estancia La Santina, ubicada en el kilómetro 151 de la ruta nacional 9, donde los delincuentes amenazaron a los caseros y ataron a las víctimas para proceder al robo de una suma de dinero en efectivo no precisada y diversos objetos que había en la casa. Fuertemente armados, los siete delincuentes irrumpieron en la propiedad y redujeron al empresario de 79 años y a su familia y, luego de cometido el robo huyeron, por lo que son intensamente buscados por las autoridades policiales. La investigación que a cargo de la Policía local e interviene la fiscal María del Valle Viviani, de la UFI 7 descentralizada de San Pedro. WELCOME El presidente Alberto Fernández recibió este lunes en la Casa Rosada al nuevo embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, quien le entregó al mandatario sus cartas credenciales. El encuentro formó parte del protocolo para el inicio de las funciones de un representante diplomático, que en este caso es además un hombre muy cercano al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ese contexto, se destacó que Fernández recibiera personalmente las cartas credenciales de Stanley, dado que otros embajadores que se encuentran en el país no han tenido aún encuentros con el Presidente o hicieron su presentación en grupo. Al finalizar la reunión, Fernández destacó el fortalecimiento de la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, mientras que el flamante embajador calificó el encuentro como "excelente", al tiempo que ponderó los vínculos que existen entre los gobiernos de ambos países.

