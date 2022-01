» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. En 2021, la producción de petróleo fue la máxima de los últimos ocho años







La producción local crece a partir del impulso de los hidrocarburos no convencionales, según un informe de la Universidad Austral. La producción total de petróleo en la Argentina superó en el último bimestre del año pasado los valores máximos que se habían registrado en 2013, con el impulso de los hidrocarburos no convencionales. De esta forma, los últimos dos meses de 2021 marcaron el máximo de la producción de petróleo de los últimos ocho años, de acuerdo con el último informe de hidrocarburos que elabora el Instituto de Energía de la Universidad Austral. "A pesar de que la producción de crudo convencional siguió cayendo, la no convencional ha crecido en forma sostenida. Y la producción total continúa con valores crecientes, superando el de octubre 2013", resaltó el director del Área Energía de la Facultad de Ingeniería de esa casa de estudios, Roberto Carnicer. El académico señaló que las condiciones de precios internacionales altos "y la eficiencia demostrada en la explotación no convencional, han permitido responder con rapidez la pendiente positiva de producción". Además, dijo que la penetración del crudo no convencional en el mercado local continuó aumentando y alcanzó en noviembre el 37% de la producción total. Con respecto al gas no convencional, el informe reveló que su participación frente a la producción total se mantiene en el 52%. "El crecimiento sostenido de número de fracturas y de inversiones que han redundado en la recuperación de la producción de gas, fue fuertemente motivado por haberse establecido un mecanismo contractual de mediano plazo en precios en dólares para la demanda residencial y de generación, dando previsibilidad a las inversiones", profundizó Carnicer. Y añadió que el aumento del precio internacional de gas y de crudo "incentiva para aumentar la producción nacional, con vistas a la exportación. Favorece también a la industria, para seguir creciendo". Los datos indican que producción de gas natural de noviembre de 2021 se ha mantenido estable con respecto a octubre anterior, pero fue inferior en 11 millones de metros cúbicos diarios a la máxima registrada en octubre 2019. En tanto, el promedio las importaciones de gas alcanzaron los 50 millones de metros cúbicos por día, con un aporte de Gas Natural Licuado (GNL) que representó los dos tercios del total. Según el reporte de la Universidad Austral, la baja del consumo residencial en noviembre último redujo casi totalmente las importaciones de GNL (0,2 millones de metros cúbicos diarios) siendo el resto casi exclusivamente gas de Bolivia (8,9 millones).

