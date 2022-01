» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Rosario: tras la amenaza de la viuda del capo de Los Monos, balearon un edificio del servicio penitenciario







La mujer había amenazado a un fiscal, durante una audiencia judicial en la que quedó detenida junto a su hijo. Le advirtió: "Esto no va a quedar así". Fue el tercer ataque contra el edificio desde el año pasado. Lorena Verdún, quien es la madre del actual líder de Los Monos y viuda del Pájaro Cantero, amenazó al fiscal Matías Edery durante una audiencia que se llevó a cabo el sábado, en la que finalizó detenida junto a sus hijos. Y fue durante la madrugada de ayer cuando la amenaza se cumplió. Desde una moto dispararon contra la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario de Santa Fe, en lo que fue el tercer ataque al edificio desde el año pasado. Previamente se habían registrado llamadas al 911, donde se realizaron amenazas de bomba contra diversas sedes gubernamentales. Antes del ataque se había pasado por debajo de la puerta un cartón con una amenaza: "Si siguen verdugueando a la familia de los alto perfil, para la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios", mientras que cerraban con un contundente "el que avisa no traiciona". Tras la amenaza, el Ministerio de Seguridad de Santa ordenó el refuerzo de las custodias en las cárceles, principalmente en la Unidad Nº II de Piñero, que cuenta con los miembros de las bandas más pesadas. El martes pasado, el fiscal Edery había ordenado a la policía que detuviese a Verdún junto a su hijo Luciano y a otras siete personas. Durante el operativo que se llevó a cabo, se secuestraron 25 pistolas, cargadores y más de 500 balas. Este hecho fue el que desató la amenaza mencionada previamente. El primer ataque que sufrió el edificio fue en enero del año pasado, cuando los empleados llegaron a la sede y descubrieron que una bala había impactado contra una de las ventanas. El otro fue en octubre, cuando volvieron a realizar un tiroteo, pero a plena luz del día. En aquella ocasión, el acompañante de un motociclista disparó media docena de veces al pasar frente a las oficinas.

Dispararon contra la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario.



Miércoles 26 de Enero de 2022:

