» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Mano 4 - Manik - Energía del 25/1/2021 - Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip









Año Semilla 3. KIEJ- MANIK. MAZATL. La Mano - Manik, poder creativo a través de ellas, es manifestación, es sanación, caricia, acción, logros. Viene a aprender a bajar el exigente. KIN 147 - MANO 4 GUIADA POR LA NOCHE. ENERGÍA DE SANACIÓN. Representa la cornamenta del venado también, además de la mano sanadora, y los 4 elementos, fuego, tierra, agua y aire, las manifestaciones del ser humano física, mental y emocional. El venado era grande y fuerte y era utilizado para transportar, representa la armonía, tiene 1 pata en cada punto cardinal por eso nos ayudará a alcanzar el equilibrio, es balance. La armonía es su mayor fuerza. La Mano, transformadora, al igual que la Noche. La Noche lleva a la Mano a conectar con la parte espiritual más abundante, interna. Nos ayuda a encontrar los miedos y poder sacarlos y SANAR. Recuerden que la Semilla nos predispone a que trabajemos con los vínculos familiares, y rompamos todas aquellas estructuras impuestas que nos pesan, que no nos sirven más, CIMI nos dio el empujón para cerrar ese ciclo y poder desapegar. Hay miedos siempre, que hacen que nos quedemos en la zona de confort y no nos atrevamos a ir por lo nuevo, cono dice el dicho, mejor malo conocido, que bueno por conocer. Las energías nos empujan a ir por lo nuevo, por lo bueno, dejar de arrastrar lo malo, lo que pesa, sanar es la tarea y hoy las energías están dispuestas para eso. La Mano sana hoy multiplicada por 13, pero fuera de eje, desequilibrados, exige, exige al punto de que nada la conforma. Convertí el exigente en caricia. Acaricia tu cuerpo, tu mente, tu alma, tus cuerpos dimensionales. Acaricia y acariciate. Buen día para estudios médicos o realizarse cualquier tipo de sanación, desde medica convencional hasta chamanica, o reiki. Optimo también para realizar cosas con las manos, trabajar la tierra, pintar, hacer una escultura, manualidades, tejer, cosas donde las manos sean protagonistas. Hoy "da una mano" hay muchos que la necesitan y es una hermosa forma de sanar, los invito a eso. Sé el otro. Empatía para sanar. Recordá que la energía esta multiplicada, multiplicala como panes y peces. El que ayuda a sanar, está sanando también y se repiten algunos temas, por gusto y placer, que lo disfruten! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

#Adelanto 26/01/2022 · 07:56 Hs.

Miércoles 26 de Enero de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13294 - Edición 20 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D