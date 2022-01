» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 25/ene/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 25 de Enero







DÍA DEL REPORTERO GRÁFICO Instituido mediante la Ley Nº 24.876 en el año 1997, en este día se homenajea y recuerda a José Luis Cabezas, fotógrafo de la Revista Noticias, asesinado ese mismo año en Pinamar por fotografiar a Alfredo Yabrán. Dicho hecho aconteció en el verano del año 1996 mientras el reportero gráfico acompañado por su colega, Gabriel Michi, realizaban la usual cobertura veraniega en busca del empresario. Previamente, en agosto del año 1995, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había acusado a Yabrán de ser el "jefe de una mafia enquistada en el poder". Lo que ocasionó que comenzaran las investigaciones y la prensa buscara al empresario entrerriano, cuyo rostro no había sido captado en ninguna fotografía. En una entrevista, Yabrán expresó: "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente". José Luis Cabezas logró fotografiarlo y, en marzo del 96´, la Revista Noticias publicó la imagen del empresario junto a la investigación de Michi sobre sus negocios en Pinamar. A raíz de esto, Cabezas comenzó a recibir amenazas de muerte durante todo ese año y, al año siguiente, fue asesinado. "Lo que hay que destacar es que pasaron 25 años y todo el mundo aún hoy recuerda a José Luis Cabezas. Que ese famoso ´no se olviden de Cabezas´ sigue estando vigente y que haya toda una sociedad que en el día de hoy todavía tenga presente lo que ocurrió aquel trágico 25 de enero de 1997, en lo que fue sin duda el peor ataque a la libertad de expresión contra el periodismo desde que volvió la democracia a la República Argentina" dijo Michi a "MDZ Online".



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL PREOLÍMPICO DE CHILE 2004 Hace 18 años, la Selección Sub 23 empataba 2-2 con Chile y se consagraba campeón del Preolímpico de Chile 2004: "Fue un partido duro. Chile fue un rival difícil, pero por suerte nos vamos campeones e invictos" dijo Gonzalo Rodríguez. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa e integrado por "Willy" Caballero, Javier Mascherano, Luciano Figueroa, Carlos Tevez, Nicolás Burdisso, "Lucho" González y Alejandro Domínguez, debutó empatando sin goles ante Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En el siguiente partido, venció 2-1 a Bolivia, con goles de Tevez y González, en el estadio mencionado. Luego goleó 5-2 a Ecuador con tantos de Mascherano, González, Rodríguez y Osmar Ferreyra (2). El siguiente rival fue Brasil, que cayó 1-0 por obra de Rodríguez, y luego Paraguay que perdió 2-1 por los tantos de Figueroa. Finalmente, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, los locales dieron pelea en un partido duro que tuvo polémica cuando el árbitro, Joel Soto, sancionó un penal a favor de "La Roja" que atajó Caballero: "Hubiese sido una injusticia perder este partido por ese penal que no fue" manifestó el arquero.



SE LANZA "THANK GOD I FOUND YOU" Un día como hoy en el año 2000, Mariah Carey con Joe y 98º lanzaba el sencillo "Thank God I found you". Perteneciente al álbum "Rainbow" (1999) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Terry Lewis y James Harris III, la canción tuvo esta colaboración a pedido de la artista: "Es como cuando estaba escribiendo ´One Sweet Day´. Realmente pedía a gritos que un grupo cantara conmigo para tener un hombre-mujer fuerte, en términos de ir y venir, vocalmente. Así que ya sabes, nos unimos naturalmente".



