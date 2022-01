El sanfrancisqueño Braian Camisassa marcó en el amistoso ante Estudiantes (RC). "Estamos conformes con lo que hicimos, aunque sabemos que hay muchas cosas por corregir y que tenemos que seguir trabajando", señaló sobre el ensayo. El polifuncional Braian Camisassa (24 años) no le escapa al adjetivo. "Ya en San Francisco me definían así y me reconozco de esa manera", asiente en diálogo con La Auténtica Defensa. Se formó como marcador central y en esa posición se asentó en la Primera de Sportivo Belgrano, pero en la última temporada jugó mayormente como volante central y ocasionalmente también como lateral derecho. Y para terminar de entender su capacidad de adaptación a diferentes posiciones vale remontarse a su debut profesional, en octubre de 2018. Por entonces, Braian era "sparring" del primer equipo y el entrenador del Verde era "el Pájaro" Cristian Domizzi, quien se le acercó el miércoles previo al partido con Huracán Las Heras de Mendoza y, sin vueltas, le dijo: "¿Usted es Camisassa? El sábado va como titular, de lateral izquierdo". "No sé si en inferiores había jugado algún partido en esa posición", se ríe Braian al repasar aquel recuerdo. Lo cierto es que mal no le fue: "Lo único bueno: el debut de Camisassa", tituló el sitio Diario Sports de San Francisco tras la derrota 2-0 ante Huracán Las Heras en una nota que repasaba su presentación. "Estuvo firme en la marca, se proyectó cuando pudo y generó una de las pocas situaciones que tuvo el Verde", agregaba aquel texto de octubre de 2018. Posteriormente, el joven se fue asentando en Sportivo Belgrano y se ganó un lugar como marcador central, la posición en la que jugó mayormente durante su formación en el Club Atlético Antártida Argentina, donde a los 15 años ya integraba el equipo de Primera División. En 2017 pasó a Racing de Castex (La Pampa) y cuando volvió a San Francisco se sumó al Verde, desde donde llegó a préstamo a Villa Dálmine: "Tenía ganas de subir de categoría. Era algo que venía deseando y buscando", asegura quien buscó referencias del club en exjugadores como Diego Núñez y Brian Visser, excompañeros suyos en el conjunto cordobés. Al entrenador Marcelo Franchini le interesó su polifuncionalidad, aunque en las prácticas y también en el primer amistoso de pretemporada lo paró siempre como volante central, esa posición en la que también lo ubicó Bruno Martelotto en Sportivo Belgrano el año pasado. En el esquema de Franchini, la función del volante central se desdobla de acuerdo a la dinámica del juego, de la misma manera que el sistema, que pasa del 4-3-3 en ofensiva al 4-1-4-1 cuando el equipo retrocede a campo propio. "Cuando atacamos, Marcelo me pide que me adelante, achique espacios y esté atento a los relevos. Y cuando retrocedemos, me pide que me sume a la zona de los centrales para cubrir espacios entre líneas", detalla Camisassa. Para esa tarea tratará de ser "ordenado tácticamente" y apelar a "la actitud" para la batalla que siempre se libra en el mediocampo. En ese aspecto, en el amistoso frente a Estudiantes (RC) recibió una buena mano de Laureano Tello: "Es una locura lo que corre. Me impresionó. Ya le dije que ojalá yo llegue a su edad así", lo destaca al "Pela". Pero en el ensayo del sábado, no solo se destacó por la marca y el equilibrio, sino que fue el autor del primer (y hasta el momento único) gol Violeta de la pretemporada. "Pude leer bien la jugada y la posibilidad de llegar a ese rebote. Después se dio que el remate entró contra un palo", explicó sobre esa acción, antes de aclarar, entre risas, que no será "una costumbre" suya esto de llegar al gol. En cuanto al análisis de este primer amistoso, Camisassa fue cauto y su balance incluyó el contexto poco favorable con el que llegó el plantel al duelo con Estudiantes (RC): "Estamos conformes con lo que hicimos, aunque sabemos que hay muchas cosas por corregir, que tenemos que seguir trabajando. Pero nosotros teníamos una sola práctica de fútbol, venimos de complicaciones por contagios y recién nos estamos conociendo. Todavía estamos en formación, tratando de agarrar ritmo, pero estamos tranquilos porque se está armando un muy lindo grupo, con chicos que vamos a tirar todos para el mismo lado. Y eso nos va a potenciar". Camisassa llegó a Campana con la expectativa de ganarse un lugar en el equipo y en la Primera Nacional. "Quiero sumar minutos y aportar mi granito de arena", remarca. Y para ello apostó a estar cómodo en la ciudad, a la que define "muy similar" a San Francisco "en cuanto a ritmo y tranquilidad". Por eso vino con su señora y su mascota. "Vinimos todos", se ríe. "Quiero estar acá, jugándomela en Villa Dálmine y por eso quiero sentirme como en casa junto a quienes me bancan en todo", cierra Braian, que empezó con el pie derecho su experiencia en el Violeta.



CON UN REMATE DESDE AFUERA DEL ÁREA, CAMISASSA ABRIÓ EL MARCADOR.