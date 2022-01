CONVOCATORIA OFICIALIZADA El Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1 de febrero y hasta el final de ese mes, con un temario de 18 iniciativas en el cual se destacan el proyecto de reforma de la carta orgánica del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022. También se incluyó el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), el proyecto que crea un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal. A su vez, el temario incorpora una iniciativa de promoción de la Electromovilidad, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria automotriz y autopartista, la iniciativa que crea el "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador", el proyecto de Ley de Compre Argentino, las modificaciones al "Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda", y el proyecto de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.



EL PEOR RANKING La Argentina volvió a empeorar en el Índice de Percepción de la Corrupción, tras un año con diferentes episodios en medio de la pandemia con ribetes escandalosos como el intento del gobierno de reformar la Justicia, el "vacunatorio vip", la foto del cumpleaños de primera dama en Olivos durante la cuarentena estricta y los cuestionamientos por la falta de transparencia en la compra de vacunas. La noticia poco favorable para el Gobierno surge de la última edición del indicador elaborado por Transparencia Internacional que se hizo público en Berlín (Alemania), desde la sede central de esta organización no gubernamental (ONG) al frente de la lucha contra la corrupción. GIRO DIPLOMÁTICO La Argentina reclamó que la Justicia condene a los responsables a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, durante el Examen Periódico Universal de la situación política y social de ese país que tuvo lugar durante la reunión en Ginebra del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas. La presentación fue realizada por Cristian Machuca, responsable de Derechos Humanos en la Misión Argentina, quien enumeró cuatro ejes de recomendaciones de la Argentina hacia las autoridades venezolanas, más duras que las anteriores planteadas durante la gestión de Alberto Fernández. El pronunciamiento de la delegación argentina marca una postura más dura con relación a la situación que se vive desde hace varios años en Venezuela, en momentos en que el país preside desde este año la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. EMERGENCIA DECLARADA El Gobierno de Entre Ríos declaró en estado de Emergencia Agropecuaria al territorio provincial desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2022 por la sequía y las altas temperaturas. Las actividades alcanzadas por esta medida son las explotaciones agrícolas de maíz y sorgo, ganaderas bovina, caprina y ovina, tamberas, hortícolas, pecaneras, citrícolas y forestales de toda la provincia. A partir de esta declaración, Administradora Tributaria de Entre Ríos dispone de la facultad para diferir impuestos y establecer planes de pago especiales de los vencimientos del anticipo único y los anticipos 1º y 2º del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022 a una fecha posterior al 31 de agosto del 2022. La decisión se adoptó a instancia de la Comisión de Emergencia Agropecuaria que concluyó que "los daños sufridos en la producción agrícola y ganadera, como consecuencia del déficit hídrico acaecido a partir del mes de mayo del 2021, agravó con las altas temperaturas en algunos casos, superando registros históricos".