Efemérides del día de la fecha, 26 de Enero

DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL En esta jornada se reflexiona acerca de la importancia de la educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. El hecho que originó esta celebración ocurrió en el año 1975 cuando se llevó a cabo el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado (Serbia) y se publicó la Carta de Belgrado. La cual estableció los principios de la educación ambiental: "Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir otros nuevos". Previamente, en el año 1972, se publicó la Declaración de Estocolmo en la cual se resaltó la importancia de la educación como herramienta para formar a la población en cuestiones ambientales, crear una opinión pública informada y fomentar la protección del medio ambiente.



FALLECE KOBE BRYANT Kobe Bean Bryant nació el 23 de agosto del año 1978 en Pensilvania, Estados Unidos. Proveniente de una familia ligada al básquet y la NBA, Bryant comenzó a practicar dicho deporte desde temprana edad. A los 13 años empezó a jugar en los Aces, equipo del Instituto Lower Merion de Ardmore, donde su talento lo posicionó como el máximo anotador de la historia de la institución. Más adelante, comenzó su carrera en Los Angeles Lakers, equipo en el que se convirtió en uno de los máximos ídolos al ganar un total de cinco títulos en la NBA (1999/00, 2000/01, 2001/02, 2008/09, 2009/10): "Para jugar en la NBA hay que ser uno entre un millón. Yo me dije: seré ese uno entre un millón". En lo que respecta a la selección norteamericana, "Black Mamba" ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y Londres 2012. Además, fue elegido MVP (jugador más valioso) de las finales de la NBA en los años 2009 y 2010 y es el cuarto máximo anotador de la NBA detrás de LeBron James, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar: "Cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe entender los sacrificios que vienen con eso y tratar de lidiar con eso. O prefieres quedarte como un jugador mediocre". Falleció en el año 2020 junto a su hija Gianna María Bryant en un accidente de helicóptero en California, Estados Unidos.



SE LANZA "CARMEN" Un día como hoy en el año 2012, Lana del Rey lanzaba el sencillo "Carmen". Perteneciente al álbum "Born to die" (2012) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Justin Parker, la canción es "muy personal" para la artista: "´Carmen´ es una canción de la que no puedo decir demasiado porque está muy cerca de mi corazón […] Está ambientada, en parte, en Coney Island, un lugar que ha sido importante para mí a lo largo de mi carrera en la ciudad de Nueva York".