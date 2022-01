En una nueva participación en pruebas non-stop, completó los casi 800 kilómetros de recorrido en 40 horas. La semana pasada, en la provincia de San Luis, se desarrolló la segunda edición de Patagonia UltraBike, una serie de carreras de ultraciclismo y bikepacking que se realizan en Argentina. En esta oportunidad, el recorrido de la prueba "non-stop" rozó los 800 kilómetros y se dividió en tres etapas que atravesaron Potrero de los Funes, El Volcán, Trapiche, la Ruta Provincial 9 y la Quebrada de los Cóndores, entre otros lugares. A su vez, contó con dos puntos de control ubicados en La Carolina y Filo de Merlo. Y allí estuvo el campanense Pablo Rotundo (50 años), quien aceptó el desafío de iniciar una nueva aventura que pondría a prueba su fortaleza y disciplina. "Ya tenía organizado con mi auspiciante, Andina Turbomecánica, varios proyectos este año y San Luis era el puntapié inicial" expresó. "Por suerte pude llegar con una buena base de kilómetros a esta carrera", agregó quien en diciembre pasado completó el Across Andes 2021. Tras la charla técnica, se puso en marcha la primera etapa con los participantes partiendo del Complejo Los Paraísos. Este trayecto inicial abarcó la Avenida Del Portezuelo, la Ruta 25 de Mayo, La Punta y Potrero de los Funes. La altura mínima era 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que la máxima alcanzaba los 1.230 metros. "Las carreras en sí son siempre muy sufridas en el comienzo hasta que uno y el cuerpo las asimila. Creo que de ahí en adelante es disfrutar de tu bici, el paisaje y querer llegar lo más adelante posible. Es todo un combo que lo puede comprender alguien que también lo haya hecho" comentó Rotundo. La segunda etapa contempló la Ruta Provincial 9, El Volcán, Trapiche y La Carolina, con una altura mínima de 865 metros y una máxima de 1.672. Finalmente, la última etapa incluía la Quebrada de los Cóndores, Trapiche y El Volcán, en un recorrido que varió entre los 865 y 1.134 metros sobre el nivel del mar. "Fueron en total 40 horas, 34 de ellas de pedaleo para recorrer los casi 800 kilómetros. El recorrido fue muy exigente, tanto el primer día como el segundo, con mucha altitud acumulada: 5.000 metros diarios", detalló Rotundo. "A esto hay que sumarle el importante cambio de clima que hubo: mucho frío, viento y lluvias. Dormí dos horas y media en Merlo, antes de subir al Filo y después fue pedalear como se podía, porque sabía que era el último día de carrera. Por suerte salió todo bien y pude llegar en primer lugar", agregó. Así, Pablo se quedó con el primer puesto de la competencia, superando al chileno Timothy Ruedlinger Rodríguez (ganador del Across Andes 2021), quien finalizó segundo; y a Pablo Víctor Piriz, que fue tercero. "Me sentí muy feliz de haber conseguido el primer puesto, es un aliciente para seguir adelante. Es saber que se están haciendo las cosas bien", señaló Rotundo sobre su actuación. El campanense, que sigue sumando kilómetros en carreras non-stop, señaló que la experiencia en cada carrera siempre es "muy buena" más allá del resultado deportivo: "Uno vive diferentes experiencias, conocés gente de diferentes lugares, se comparte mucho en las horas previas y uno vuelve de cada carrera con uno o dos compañeros más agendados en su lista de amigos", explicó Rotundo, quien agradeció el apoyo que recibe de Andina Turbomecánica, Ameghino Servicios, Farmacia Coarasa y UOM Campana.

PABLO ROTUNDO JUNTO A TIMOTHY RUEDLINGER RODRÍGUEZ Y PABLO VÍCTOR PIRIZ, QUIENES LO ESCOLTARON EN LA GENERAL, DURANTE LA ENTREGA DE MEDALLAS.