Ayer se midió con Comunicaciones: igualó 1-1 en el primer partido con un tanto de Nicolás González y ganó 2-1 en el segundo, con un doblete de Juan Pablo Zárate. El DT Franchini mezcló formaciones respecto al primer amistoso ante Estudiantes (RC). Con el objetivo de seguir tomando ritmo futbolístico, Villa Dálmine disputó ayer su segundo amistoso de pretemporada: fue como visitante frente a Comunicaciones, en una jornada que se dividió en dos partidos de 60 minutos. En el primero de esos cotejos, con formaciones supuestamente titulares, el Violeta igualó 1-1 con gol de Nicolás González. Mientras en el segundo, se impuso 2-1 con un doblete de Juan Pablo Zárate. Las dos conquistas del "Tanque", quien llegó desde Cipolletti con el antecedente de haber marcado 17 goles en el último Torneo Federal A, fueron una de las mejores conclusiones que le quedaron ayer a Marcelo Franchini. Se sabe que, para los goleadores, la confianza lo es todo. En ese sentido, terminó siendo muy importante que el DT le diera a Zárate continuidad en el segundo encuentro de la mañana en Agronomía: no había podido marcar en el primero y se tomó revancha en el segundo. A los 10 y 11 minutos anotó tantos consecutivos antes de salir reemplazado (lo suplantó Juan Cruz Franzoni, dado que el recientemente incorporado, Federico Haberkorn, no participó del amistoso) con la tranquilidad del deber cumplido. En esa ráfaga, Zárate concretó como el refuerzo que se espera disfrutar en Mitre y Puccini: un goleador con olfato y efectividad. En la primera acción capturó un rebote y facturó; y en la segunda definió cruzado de cara al arquero local. El otro gol Violeta de ayer fue obra de Nicolás González, a los 11 minutos del primer partido: parado como extremo izquierdo, el exjugador de Defensa y Justicia enganchó hacia adentro y sacó un lindo remate que se coló en el segundo palo. Así, después del tanto que había anotado Braian Camisassa en el amistoso del pasado sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, ayer fue el turno ayer de los delanteros. Una situación siempre positiva para cualquier plantel: que los atacantes conviertan y estén con confianza. En cuanto a las formaciones, Franchini decidió variar mucho respecto al primer ensayo de la pretemporada. En el arco siguió Germán Montoya, pero en la defensa solo se mantuvo Facundo Gómez, quien compartió zaga central con Gabriel Pusula, mientras Agustín Alberione y Lucas Amud fueron los laterales. En la mitad de la cancha, Rafael Sangiovani ingresó en el lugar que había ocupado Laureano Tello en el primer amistoso. Y en ofensiva jugó Lautaro Díaz desde el arranque como extremo derecho. Entre los cambios realizados por el DT en la parte final de ese primer partido se destacó la presentación del mediocampista ofensivo Joaquín Rikemberg (suplantó a Ezequiel D´Angelo en los últimos 15 minutos) y también el ingreso de Federico Mazur como volante interno por derecha (por Sangiovani). Este encuentro inicial de la jornada terminó 1-1, ya que luego del gol de Nicolás González, el Cartero llegó al empate por intermedio de Liam Castro en una jugada con mucho de fortuna: su centro se desvió en Amud, hizo una extraña parábola y se metió por sobre Montoya, contra el segundo palo. Para el segundo cotejo de la mañana, Franchini sostuvo a Zárate y éste le pagó con goles. Además, sumó rodaje Rikemberg, el resto de los que no jugaron inicialmente y también los juveniles. En cambio, el recién llegado Haberkorn no participó del juego. Y tampoco Emiliano Agüero (entrenó diferenciado). Tras este amistoso, el plantel retomará hoy los entrenamientos en Campana, donde el sábado recibirá a Deportivo Merlo para su tercer ensayo de esta pretemporada con vistas al Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

"EL TANQUE" ZÁRATE ANOTÓ SUS DOS GOLES EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL SEGUNDO PARTIDO.





LA DEFINICIÓN DE NICOLÁS GONZÁLEZ VA CAMINO A CONVERTIRSE EN EL PRIMER GOL DE LA JORNADA.



PRIMER PARTIDO COMUNICACIONES (1): Marcos Jara; Federico Pérez, Lucas Banegas, Ramiro Ríos, Alejandro Gómez; Mauro Miraglia, René Lima, Rodrigo Lastra; Tobías Bovone; Sebastián Matos y Liam Castro. DT: Germán Cavalieri. CAMBIOS: Juan Manuel García Pereyra x Banegas; Diego Casoppero x Lima y Sergio Sosa x Matos. VILLA DALMINE (1): Germán Montoya; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Lucas Amud; Rafael Sangiovani, Braian Camisassa, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Nicolás González. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: ST 15m Alan Sosa x Montoya; Federico Mazur x Camisassa; Gino Olguín x Sangiovani; Joaquín Rikemberg x D´Angelo y Francisco Nouet x Díaz. GOLES: PT 11m Nicolás González (VD) y 25m Liam Castro (C). CANCHA: Comunicaciones. ARBITRO: Marcos Recalde. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos SEGUNDO PARTIDO COMUNICACIONES (1): Julián Kadijevic; Ivo Cabrera, Gonzalo Cardozo, Maximiliano García, Lucas Macri; Tomás Friesel, Juan García Pereyra, Diego Casoppero; Emiliano Trovento, Guido Dal Casón y Edilson Giménez. DT: Germán Cavalieri. VILLA DALMINE (2): Alan Sosa; Federico Mazur, Agustín Solveyra, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Laureano Tello, Gino Olguín, Joaquín Rikemberg; Franco Costantino, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. CAMBIOS: PT 12m Juan Cruz Franzoni x Zárate; PT 27m Valentín Umeres x Costantino; ST 12m Francisco Salerno x Sosa; 14m Juan Farias x Olguín y 14m Valentín Albano x Nouet. GOLES: PT 10m y 11m Juan Pablo Zárate (VD). ST 24m Emiliano Trovento (C). CANCHA: Comunicaciones. ARBITRO: Marcos Recalde. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 30 minutos.

EZEQUIEL D´ANGELO JUGÓ COMO VOLANTE INTERNO PARA LA FORMACIÓN TITULAR.