Se medirán desde las 21.15 en la altura de Calama. El DT Lionel Scaloni no puede viajar por dar positivo de Covid. Por la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina se medirá esta noche frente a Chile como visitante, en un partido que se disputará desde las 21.15 horas en la altura de Calama. Para este compromiso, el combinado nacional no solo no cuenta con Lionel Messi (no fue citado) sino que tampoco tendrá al entrenador Lionel Scaloni y su ayudante Pablo Aimar en el banco de suplentes, dado que ambos han dado positivo de Covid y se necesita un PCR negativo para ingresar a Chile. Por ello, esta noche, el equipo será conducido por Walter Samuel y Roberto Ayala, también integrantes del cuerpo técnico que encabeza Scaloni y al que se sumará temporariamente, dadas estas vicisitudes, Diego Placente. Los contagios y protocolos asociados también alcanzaron a tres jugadores que habían sido convocados para esta oportunidad: el defensor Lucas Martínez Quarta y los mediocampistas Alexis MacAllister y Emiliano Buendía. En cuanto a la formación para esta noche, la única duda estaría en el reemplazante de Messi: Paulo Dybala y Nicolás González parten como principales candidatos. Así, la alineación ante Chile sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Dybala o González, Lautaro Martínez y Ángel Di María, quien será el capitán del Seleccionado ante la ausencia de la Pulga. Esta noche, además, también jugarán: Ecuador vs Brasil (18.00) y Paraguay vs Uruguay (20.00). En tanto, mañana lo harán: Colombia vs Perú (18.00) y Venezuela vs Bolivia (19.00).