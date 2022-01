Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. POZO QUE PERDURA "Pozo ubicado en Castelli y Chacabuco en Villanueva. Hace rato que está así" muestra Héctor.



LUMINARIAS SIN FUNCIONAR "Falta reponer luminarias (2). Desde noviembre del año pasado que no funcionan ubicadas en Gavazzi esquina San Martín del barrio Villanueva" escribe Pedro.



RECLAMAN AL BARRENDERO "Hace meses que el barrendero no pasa por las calles aledañas al hospital, y somos los vecinos, los mismos que pagamos la Tasa de Barrido y Limpieza mensualmente los que barremos los cordones y juntamos la basura que se acumula. Hicimos reiterados llamados al Cemav y no tenemos solución a este problema. Sólo nos otorgan un Nº de reclamo (41535 del 4/11/21). Les adjunto fotos de la esquina de Jacob y Matheu" muestra María Alejandra.