La medida impulsada por el Ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, establece la obligatoriedad de presentar el "PASE LIBRE COVID", denominado Pase Sanitario, con el esquema de vacunación completo (primera y segunda dosis contra el COVID-19) a la hora de comprar el pasaje para utilizar servicios de transporte público en vehículos de mediana y larga distancia. Esta normativa alcanza a pasajeros mayores de 13 años. El Ministro D’Onofrio declaró sobre los avances que significó la implementación del Pase que comenzó a regir el pasado 21 de diciembre: "Merced a la existencia del pasaporte sanitario, mucha gente se volcó a los centros de vacunación. Lo cual nos permite tener más del 90% con una dosis y más del 80% con dos". "El Pase Sanitario no es una medida restrictiva sino un aliciente más para que la gente se acerque a vacunarse, cuando termine la pandemia, se terminará el uso de barbijo y el pedido del Pase", destacó el titular de Transporte y completó: "No tenemos la intención de complicarle la vida a nadie. Simplemente son medidas para cuidar a la mayoría, apelando a la responsabilidad individual de cada bonaerense que, debemos decir, gracias a Dios, la mayoría cumple las normas". Por su parte, el ministro Nicolas Kreplak, resaltó: "En la Provincia de Buenos Aires tenemos pase sanitario desde el 21 de diciembre, momento en que vimos como se incrementó considerablemente el número de personas que iniciaron y completaron esquemas. Durante varios días a colocar 40 mil primeras dosis, algo que no se veía hace meses". "Por eso, fuimos ampliando su alcance y ahora junto al trabajo con el Ministro de Transporte trabajamos para implementarlo en colectivos de media y larga distancia porque entendemos que es un espacio con un considerable riesgo epidemiológico, donde casi 50 personas comparten un espacio cerrado, durante varias horas y la mayoría de las veces con el aire acondicionado encendido", explicó Kreplak y resaltó: "Saber que uno comparte ese espacio y con esas condiciones, con gente vacunada le da más tranquilidad y sabe que ante un eventual contagio el tránsito por la enfermedad puede ser de manera más leve". La resolución indica que la acreditación del ciclo completo de vacunación sea presentado mediante las aplicación virtuales gratuitas de "VACUNATE PBA" y "MI ARGENTINA" o, a través del carnet en formato de tarjeta que se emite tras la aplicación de la primera dosis. Las empresas prestatarias de estos servicios en la jurisdicción provincial serán las encargadas de controlar el Pase Sanitario en el momento en que los usuarios compren el boleto, el cual es de carácter nominal, impidiendo en caso contrario el ascenso de pasajeros que no cumplan con lo dispuesto y dando lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto-Ley N°8.841/77. La medida oficializada hoy a la mañana en el Boletín Oficial, es una ampliación del Decreto de diciembre de 2021 que estableció el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al anunciar la obligatoriedad de exhibir una credencial que demuestra el ciclo de vacunación completo para asistir a eventos masivos y actividades culturales, religiosas y recreativas.