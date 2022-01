Desde la Secretaría de Salud del Municipio explicaron que las pautas de aislamiento –definido por el Ministerio de Salud de Nación- tiene en cuenta el esquema de vacunación. La Secretaría de Salud del Municipio recuerda que el esquema de aislamiento para casos confirmados de Covid-19 y contactos estrechos está vinculado al esquema de vacunación. En tal sentido, desde la cartera sanitaria explicaron que "esquema de vacunación completo" alcanza a quienes hayan recibido la segunda dosis hace menos de cuatro meses o los que tienen aplicada la tercera dosis. En tanto que, "esquema de vacunación incompleto" refiere a quienes hayan recibido solo una sola dosis o tengan dos dosis, pero que la última haya sido aplicada hace más de cuatro meses. El esquema de aislamiento establece: CASOS CONFIRMADOS - Con esquema de vacunación completo: 7 días de aislamiento + 3 días de cuidados (no concurrir a eventos masivos o sociales, usar barbijo, mantener la distancia social y evitar contacto con personas con factores de riesgo). - Con esquema incompleto o sin vacunación: 10 días de aislamiento CONTACTOS ESTRECHOS ASINTOMÁTICOS - Con esquema de vacunación completo: no deben realizar aislamiento, pero se recomienda cinco días de cuidados y control de síntomas (no concurrir a eventos masivos o sociales, usar barbijo, mantener la distancia social y evitar contacto con personas con factores de riesgo). - Con esquema incompleto o sin vacunación: 10 días de aislamiento o 7 días de aislamiento + la realización de un hisopado + 3 días de cuidados (no concurrir a eventos masivos o sociales, usar barbijo, mantener la distancia social y evitar contacto con personas con factores de riesgo).



El tiempo de aislamiento está definido por el esquema de vacunación de caso positivo o contacto estrecho.