Andrea Gianaculopulo

Uno de los mayores miedos, y que seguramente compartimos, es la seguridad de nuestrxs niñxs. En este artículo les quiero compartir qué cosas debemos saber y en que nos tenemos que prestar especial atención para decir que una pileta es segura, tanto en casa, como en clubes, colonias de verano, etc. La SAP (Sociedad Argentina de Pediatría), específicamente, del Consenso Nacional de Prevención del Ahogamiento "El niño y el agua", aconseja: Las piscinas deben tener - Cerco perimetral COMPLETO de 1.30 metros de altura COMO MÍNIMO enterizo o con barrotes verticales con distancia máxima de 10 cm (los horizontales funcionan como escalones). - Puerta única con cerrojo a prueba de niños. - No deben dejar cerca sillas, mesas, reposeras que puedan utilizar para treparse. - Que no queden objetos flotando, por ejemplo, juguetes, son atractivos y querrán agarrarlos. - Que tenga cobertor no excluye el cerco - Bordes y piso antideslizante - Escalones anchos y rectos - Piletas inflables sin cerco deben vaciarse diariamente - No dejar llenas bañeras, bañeras inflables, palanganas, baldes, fuentes...pueden ser peligrosas sobre todo con niños pequeños. Se necesitan muy pocos cm para ahogarse. - Bocas de succión recubiertas con rejillas de trama estrecha SABER NADAR NO EXCLUYE LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE UN ADULTO RESPONSABLE. SER CLAROS Y DECIR QUIEN MIRA A QUIEN. ¡A disfrutar, pero con responsabilidad!



Dra. Andrea Gianaculopulo, Médica Pediatra UBA/SAP (M.P: 57372 – M.N.: 110103) - Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606