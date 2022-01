Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 27/ene/2022. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 27/ene/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Carla Vizzotti mantuvo una reunión con el Director General de la OMS Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Tras su participación en Ginebra de la jornada inaugural de la 150º reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, mantuvo una amena reunión de casi una hora con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que abordaron los desafíos del organismo en general y de Argentina en particular para los próximos años. La autoridad ponderó el avance de la vacunación contra la COVID-19 en nuestro país, compartió con la ministra el avance del proceso de aprobación de emergencia de las vacunas Sputnik V y Cansino contra la COVID-19, y la posibilidad de apoyo de la OMS en relación al fortalecimiento del abordaje integral de la salud mental que está priorizando Argentina. Durante el encuentro, el director general de la OMS puso en valor la participación de modo presencial de la ministra en este contexto y el rol de la Argentina como miembro y vicepresidente en el Comité Ejecutivo de la OMS. También destacó el liderazgo de la Argentina en materia de salud en la Región de las Américas e hizo especial hincapié en la reunión que tuvo en el G20 con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde señaló el importante avance de Argentina en la vacunación desde los 3 años de edad, así como las elevadas coberturas de vacunación. Vizzotti explicó que, como expresó en su discurso en el Consejo Ejecutivo, ante el alarmante aumento de los padecimientos de salud mental a partir del impacto de la pandemia, Argentina inició un abordaje transversal, intersectorial y comunitario de la salud mental que reforzó mecanismos de coordinación y apoyo psicosocial en emergencias, promovió la capacitación y actualización del diseño de protocolos, y estableció planes específicos de atención a trabajadores y trabajadoras de la primera línea de respuesta del sistema sanitario. También indicó que por primera vez se incorporaron medicamentos para la atención en salud mental al Botiquín Remediar, que es la principal estrategia de nuestro país para el acceso a medicamentos esenciales que distribuye el Estado Nacional de forma gratuita con el objetivo de dar respuesta a esta problemática en los centros de atención primaria de la salud. Por su parte, el director de la OMS señaló que la salud mental es un eje fundamental para su organismo y que brindará su apoyo al país, y destacó el compromiso de alto nivel político de Argentina para abordar este desafío y cambiar el paradigma de la salud mental. Ambos funcionarios coincidieron en que no hay salud sin salud mental, y que no hay salud mental sin inclusión social, por lo que consideraron que es una gran oportunidad para trabajar en conjunto. Con el objetivo de profundizar el apoyo de la OMS al país en este tema, la ministra tuvo también reuniones con la directora de Salud Mental de la OMS, Dévora Kestel, y con el subdirector general para Cobertura Sanitaria Universal y Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles de dicho organismo, Ren Minghui, quienes mostraron su interés en que los equipos de la OMS y nuestro país avancen en un plan de trabajo. Con respecto a la vacunación contra la COVID-19, Vizzotti y Adhanom destacaron la importancia de invertir en producción local y regional para alcanzar equidad en el acceso a las vacunas en todo el mundo. El director de la OMS también puso en valor los estudios sobre efectividad de las vacunas realizados por Argentina, ya que serán una pieza clave para avanzar con los procesos en marcha. En relación al proceso de aprobación de emergencia de las vacunas contra la COVID-19, Adhanom actualizó la situación de las vacunas Cansino y Sputnik V, de las cuales la primera cuenta ya con la inspección de las plantas y está en proceso de análisis de información por parte de la OMS, mientras que la segunda se encuentra a la espera del último informe de la cartera sanitaria rusa para, posteriormente, realizar la visita y finalizar la evaluación. En ambos casos el avance es satisfactorio y, en ese sentido, la ministra explicó que, en cada encuentro con este organismo, el Ministerio de la Salud de la Nación actualiza los datos de nuestro país con relación a dichas vacunas y se pone a disposición de la OMS, entendiendo los tiempos de evaluación que requieren estos procesos. Durante la 150º reunión del Consejo Ejecutivo se discute la agenda de trabajo preparatoria para la Asamblea Mundial, que se llevará adelante en el mes de mayo del corriente año, y que contará con treinta y seis temas que se irán trabajando a lo largo de la semana. Con ese objetivo, la delegación argentina se quedará en Ginebra hasta el sábado, momento en que cierran las sesiones.



