Con la iniciativa de realizar una nueva jornada de pesca nocturna es que me comuniqué con el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson, quien de inmediato se prendió al proyecto. Como ya he comentado en otras jornadas de pesca nocturnas, la misma lleva implícita el tener presente varios elementos más que en una jornada diurna. Aquí una de las cosas fundamentales que no pueden faltar son elementos de iluminación, linterna de mano, linterna de cabeza o minero, una luz de emergencia con batería recargable o lámpara de 12 volts para conectar a una batería y por supuesto las luces reglamentarias de la embarcación. No está demás aclarar que en la embarcación debe estar todo prolijamente ordenado antes de la caída del sol y esto en muchos casos evitará accidentes. Para estas jornadas de pescas nocturnas es necesario contar con una conservadora con hielo, donde iremos colocando la piezas que pesquemos y traeremos para consumir y esto es por dos motivos, primero para conservarlas en frío y segundo para cubrirlas del efecto de la luna, la cual si nuestra pesca se encuentra atada en el agua, en cajones o en bolsas a la luz de la luna entrarán en descomposición. Entre otras cosas no podemos descartar aunque tengamos altas temperaturas, el tener a mano ropa de abrigo ya que por la noche las temperaturas suelen bajar o el rocío suele mojarnos bastante. Por otra parte y no menos importante es que nuestro lugar de fondeo elegido tiene que ser siempre alejado del cruce de grandes buques, buscando además de tener siempre buena señal con nuestro teléfono móvil y fundamentalmente contar con una radio VHF y todos los elementos de seguridad como lo marca la reglamentación de Prefectura Naval Argentina. De esta manera pasé a buscar a Jorge por su domicilio en la tarde del viernes y como de costumbre nos dirigimos por unas buenas porciones de carnadas en ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane donde se encuentra morenera El Toro. Nuestro viaje continuó por ruta provincial 6, para en la rotonda de Zárate, empalmar con ruta 12 por unos 30 kilómetros hasta la guardería del Camping Recreo Keidel, donde se encuentra "Gino" mi embarcación. Habiendo consultado el pronóstico y los vientos sabíamos que estos últimos estarían cambiantes de los distintos cuadrantes y con ráfagas en algunos momentos de importancia, así fue que nuestra navegación hasta nuestro sector de pesca en aguas del Paraná Bravo, nos llevó unos minutos más de lo normal debido a la marejada de esa tarde. Una vez fondeados en el Bravo, en una profundidad de unos 10 metros y teniendo a tiro de caña como siempre un buen sector de pesca de bogas y carpas, comenzamos con el armado de nuestros equipos. Con respecto a nuestras carnadas, como siempre contábamos con una buena variedad de estas, pero en principio comenzamos realizando encarnes con maíz fermentado y masa, en algún equipo encarnamos con hígado vacuno. Fue Jorge en principio el que recibió una buena respuesta de pique en su equipo y de esta manera subió a bordo a un hermoso ejemplar de bagre amarillo que promedió arriba del medio kilo de peso. A partir de esta captura no fue hasta después de caer el sol que volvimos a obtener respuestas de piques y buenas capturas, las que se abrieron para lindos ejemplares de bogas que promediaron arriba de los dos kilos y medio, llegando alguna a los tres kilos y algo más. A todo esto el viento de momentos nos tenía a mal traer, de tal manera que hasta nos pasó de quedar la popa de la embarcación río arriba y el ancla y el cabo río abajo, posición por demás incómoda ya que perdimos varias capturas por enredarse las líneas en el cabo del ancla. De momento el pique se abrió para ejemplares de carpas de entre los 6 y 8 kilos de peso, las que nos dieron sinceramente una pelea hermosísima, con corridas en todas las direcciones hasta poderlas planchar en el agua y de esta forma bonetearlas. Aquí cabe aclarar algo que no muchos tienen en cuenta y es que las carpas cuentan con una chuza junto a la aleta anal y por lo cual hay que tener mucho cuidado en manipularlas. La madrugada del sábado nos encontraba con Jorge habiendo pasado una noche un tanto movida por la influencia de los vientos y también por la cantidad de embarcaciones en la zona, muchas que no se quedaron fondeadas toda la noche en un lugar y decidían buscar otros sectores de pesca en la oscuridad de la noche. A todo esto culminamos muy satisfechos por la pesca realizada aunque por momentos el pique se cortó hay que ser pacientes y saber esperar. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz por el mes de Enero y Febrero lo encontrás como siempre todos los jueves pero en el horario de 21 a 22 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. En nuestro programa televisivo Nº 916 de esta semana en nuestro canal de YouTube te mostramos todo lo comentado en esta nota, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver también a través de nuestra página www.semanariopescador.com las 24 horas.

Bogas que promediaron entre los 2,500 y 3 kilos de peso.

Grandes carpas en la noche y por momentos con cantidad de piques y capturas.