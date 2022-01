Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ABSA NO RESPONDE "Esquina Las Heras y Jacob. Desde el 28 de diciembre que ABSA (aguas bonaerenses) rompe zona de la vereda de mí propiedad dejando un pozo, rompiendo cordón y dejando escombro y montaña de tierra. Se hace el reclamo a ABSA y aún no responde para normalizar" escribe Gastón.



FALTA DE LIMPIEZA "Calle Del Pino y Paso. Últimamente el recolector pasa sábado por medio. El barrendero (tercer reclamo) como en otros puntos de la ciudad no existe. Hasta cuándo debemos esperar" muestra Aníbal.



MAL ESTACIONADOS "Si recorremos las calles céntricas de Campana continuamos observando que nadie respeta los lugares prohibidos para estacionar, como son "las sendas peatonales" o "los cordones es pintados de rojo". Y todo frente a la Municipalidad. Todo esto pone en riesgo a los peatones que en cruces tan congestionados de tránsito obligan a cruzar caminando por donde se puede. Los agentes de tránsito siempre ausentes en este lugar" escribe Claudio E.

#QuejaVecinal pérdida de agua por rotura de caño en Av. Mitre y Chiclana, frente a la florería. La formación de verdín en vereda y cordón muestra que data de mucho tiempo la pérdida, generando también un peligro para los peatones. @CeMAV_Campana @ABSAOficial pic.twitter.com/Epjz0JVz68 — Daniel Trila (@dantrila) January 24, 2022