La pandemia un enemigo invisible

Hace dos años, una pandemia llegó y se instaló en nuestro país. Nadie imaginó las terribles consecuencias que dejaría el aislamiento. La situación nos atravesó desde todos los ámbitos y la escuela no quedó exenta. Sabemos que desde hace mucho tiempo la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. La vimos reinventarse para dar respuesta a todas las familias, pero no fue suficiente, porque esta pandemia dejó al descubierto muchas falencias, entre ellas, la conexión a internet y la disponibilidad de dispositivos para conectarse. El primer saldo negativo visible fue el abandono de un millón y medio de niños y adolescentes que dejaron la escuela. Y sabemos, que cuando un niño/adolescente no está en la escuela, está en la esquina. Y allí, nada bueno aprenderá. Conocerá la droga y dará sus primeros pasos para delinquir, porque obviamente el consumo de ayer ya no le alcanza y necesita recursos de los cuales no dispone. En ese estado de vulnerabilidad personal, social y familiar son muchos los que transitan una depresión, nuestra salud mental se ha visto alterada. La soledad, las exigencias diarias, sumado a la frustración de tener que cumplir con mandatos sociales o familiares nos dejan indefensos, inseguros y nos llevan a procesos de adaptación continua, pero no todos cuentan con esas herramientas. En estos momentos preocupa la cantidad de suicidios que están ocurriendo, no olvidemos que por cada suicidio hay veinte intentos de los que no quedarán registro alguno, porque solo se anotará en las guardias hospitalarias la causa de ese ingreso (intoxicación por medicamentos, lesiones por quemaduras, corte de muñecas, etc.)La sociedad no puede seguir mirando hacia otro lado. Las buenas intenciones no bastan. Es hora de actuar. Es necesario y urgente, construir redes, capacitar a diferentes actores de la sociedad como por ejemplo: asistentes sociales, psicólogos sociales, personal policial, bomberos, preventores y fundamentalmente a los docentes. Los docentes son quienes pueden detectar las primeras alarmas, tenemos que capacitarlos para que puedan prevenir, darles las herramientas para actuar en caso de activar el protocolo y lo más importante desmitificar el suicidio. Hablar no induce a querer hacerlo como mucha gente supone. Cualquier persona puede evitar un suicidio. "Solo es necesario involucrarse" Texto escrito por Patricia Mónica Quinzi. Docente. Tanatóloga especialista en el duelo por suicidio. Disertante. Miembro de la Red Argentina de Suicidologia. Escritora



